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CМИ: в крупных городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО - РИА Новости, 04.07.2022
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CМИ: в крупных городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО
CМИ: в крупных городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО - РИА Новости, 04.07.2022
CМИ: в крупных городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО
Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции, граждане активно подписывают призыв, сообщила в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:45
2022-07-04T10:38
в мире
нато
турция
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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции, граждане активно подписывают призыв, сообщила в понедельник газета Aydınlık.Турецкая партия Vatan ("Родина") намерена предложить правительству страны выйти из НАТО, политика против альянса важна для экономического будущего Турции, заявил ранее генсек партии Догу Перинчек. "Родина" не представлена в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством, призывает Анкару признать воссоединение Крыма с Россией."Кампания "Выйдем из НАТО!", развернутая партией Vatan по всей стране, была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях. В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей.
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в мире, нато, турция
07:45 04.07.2022 (обновлено: 10:38 04.07.2022)
 
CМИ: в крупных городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО

Aydınlık: турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО

© AP Photo / Vadim GhirdaКорабль турецкого военно-морского флота во время учений НАТО
Корабль турецкого военно-морского флота во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Корабль турецкого военно-морского флота во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции, граждане активно подписывают призыв, сообщила в понедельник газета Aydınlık.
Турецкая партия Vatan ("Родина") намерена предложить правительству страны выйти из НАТО, политика против альянса важна для экономического будущего Турции, заявил ранее генсек партии Догу Перинчек. "Родина" не представлена в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством, призывает Анкару признать воссоединение Крыма с Россией.
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В Турции назвали условие, при котором выступят против расширения НАТО
"Кампания "Выйдем из НАТО!", развернутая партией Vatan по всей стране, была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях. В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей.
 
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