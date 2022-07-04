https://ria.ru/20220704/turtsiya-1799990336.html

CМИ: в крупных городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО

CМИ: в крупных городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО - РИА Новости, 04.07.2022

CМИ: в крупных городах Турции развернули кампанию по выходу страны из НАТО

Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции, граждане активно подписывают призыв, сообщила в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T07:45

2022-07-04T07:45

2022-07-04T10:38

в мире

нато

турция

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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Турецкая партия "Родина" развернула масштабную кампанию по выходу страны из НАТО в крупных городах Турции, граждане активно подписывают призыв, сообщила в понедельник газета Aydınlık.Турецкая партия Vatan ("Родина") намерена предложить правительству страны выйти из НАТО, политика против альянса важна для экономического будущего Турции, заявил ранее генсек партии Догу Перинчек. "Родина" не представлена в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством, призывает Анкару признать воссоединение Крыма с Россией."Кампания "Выйдем из НАТО!", развернутая партией Vatan по всей стране, была встречена с интересом со стороны всех слоев общества. Акцию поддержали горожане, подошедшие к столам для подписей, установленным на городских и районных площадях. В беседе с газетой руководители отделов партии Vatan в Стамбуле, Эскишехире и Айдыне сказали, что поддержка кампании отражает требования людей.

https://ria.ru/20220703/obyazatelstva-1799927756.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато, турция