https://ria.ru/20220704/toplivo-1800097749.html
В Британии активисты блокируют магистрали из-за роста цен на топливо
В Британии активисты блокируют магистрали из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 04.07.2022
В Британии активисты блокируют магистрали из-за роста цен на топливо
Протестующие из-за роста цен на топливо блокируют магистрали в разных частях Британии, что приводит к хаосу на дорогах в утренний час пик, сообщает в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:48
2022-07-04T13:48
2022-07-04T13:48
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Протестующие из-за роста цен на топливо блокируют магистрали в разных частях Британии, что приводит к хаосу на дорогах в утренний час пик, сообщает в понедельник британская газета Daily Telegraph.Как отмечается в сообщении, протестующие уже заблокировали движение в обоих направлениях в районе Севернского моста на трассе М4, идущей от западного Лондона до юго-западного Уэльса."Сегодня возможны заторы на дорогах: запланированы акции протеста на мосту Принца Уэльского на трассе М4 и перекрытие дорог на отдельных участках трасс М5/М4/М32", - сообщалось ранее в Twitter-аккаунте местной полиции.Протесты связаны с растущим недовольством британских граждан взлетевшими ценами на бензин и дизельное топливо, пишет газета. Так, в воскресенье цены на бензин и дизель снова побили рекорд, достигнув 191,5 пенса (около 2,3 доллара) и 199 пенсов (около 2,4 доллара) за литр соответственно."Это не просто демонстрации против рекордно высоких цен на бензин и дизельное топливо… Они направлены против отвратительного хронического манипулирования ценами на топливо и полного отсутствия контроля со стороны нашего оторванного от реальности правительства", - приводит издание слова главы британской НКО FairFuelUK Говарда Кокса.Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь автомобилисты назвали эту меру каплей в море. По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.
https://ria.ru/20220704/tseny-1800079194.html
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авто, великобритания, лондон, уэльс
В Британии активисты блокируют магистрали из-за роста цен на топливо
Daily Telegraph: в Британии протестующие блокируют магистрали из-за роста топливных цен
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Протестующие из-за роста цен на топливо блокируют магистрали в разных частях Британии, что приводит к хаосу на дорогах в утренний час пик, сообщает
в понедельник британская газета Daily Telegraph.
Как отмечается в сообщении, протестующие уже заблокировали движение в обоих направлениях в районе Севернского моста на трассе М4, идущей от западного Лондона
до юго-западного Уэльса
.
"Сегодня возможны заторы на дорогах: запланированы акции протеста на мосту Принца Уэльского на трассе М4 и перекрытие дорог на отдельных участках трасс М5/М4/М32", - сообщалось ранее в Twitter-аккаунте местной полиции.
Протесты связаны с растущим недовольством британских граждан взлетевшими ценами на бензин и дизельное топливо, пишет газета. Так, в воскресенье цены на бензин и дизель снова побили рекорд, достигнув 191,5 пенса (около 2,3 доллара) и 199 пенсов (около 2,4 доллара) за литр соответственно.
"Это не просто демонстрации против рекордно высоких цен на бензин и дизельное топливо… Они направлены против отвратительного хронического манипулирования ценами на топливо и полного отсутствия контроля со стороны нашего оторванного от реальности правительства", - приводит издание слова главы британской НКО FairFuelUK Говарда Кокса.
Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь автомобилисты назвали эту меру каплей в море. По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.
Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании
бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России
и стремления отказаться от закупок российской нефти.
Министр финансов Великобритании Риши Сунак 26 мая объявил новый пакет мер на сумму 15 миллиардов фунтов (18,9 миллиарда долларов) в связи с кризисом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране. Кроме того, власти вводят временный 25-процентный налог со сверхприбыли нефтегазовых компаний.