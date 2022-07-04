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Раритеты со съемок "Соляриса" и "Андрея Рублева" выставят на торги - РИА Новости, 04.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220704/tarkovskiy-1800060638.html
Раритеты со съемок "Соляриса" и "Андрея Рублева" выставят на торги
Раритеты со съемок "Соляриса" и "Андрея Рублева" выставят на торги - РИА Новости, 04.07.2022
Раритеты со съемок "Соляриса" и "Андрея Рублева" выставят на торги
Раритеты со съемок фильмов Андрея Тарковского выставят на торги, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:48
2022-07-04T13:48
культура
новости культуры
андрей тарковский
андрей кончаловский
москва
япония
нью-йорк (город)
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Раритеты со съемок фильмов Андрея Тарковского выставят на торги, сообщает пресс-служба. Центральный лот — архив из 446 свидетельств работы над картиной "Андрей Рублев". Туда вошли так называемые "контрольки", которые были распространенным явлением в фотопленочное время и представляли собой слайды с фотографиями рабочих моментов. Всего их 387 штук. Также в комплекте — более 50 кадров, сделанных Евгением Умновым, который в течение 30 лет снимал культурную жизнь Москвы, некоторые экземпляры содержат подпись Тарковского. Стартовая цена лота — 700 тысяч рублей.Коллекция из 69 предметов со съемок "Соляриса" включает фотоматериалы, где запечатлен режиссер и актеры, а также материалы, являющиеся доказательством присутствия на съемках официальных советских и иностранных лиц. Стартовая цена архива — 550 тысяч рублей.На торгах будет представлен архив из шести предметов самого раннего фильма Тарковского – дипломной работы режиссера, короткометражки "Каток и скрипка". Сценарий к ней он писал совместно с Андреем Кончаловским. Лента получила первую премию на фестивале студенческого кино в Нью-Йорке в 1961 году. Стартовая цена лота — 50 тысяч рублей. Архив со съемок фильма "Иваново детство" из 17 предметов, включающий снимки, афишу на чешском языке, премьерный буклет, а также вырезки из газет с рецензиями выставлен на аукцион по стартовой цене в 100 тысяч рублей.
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новости культуры, андрей тарковский, андрей кончаловский, москва, япония, нью-йорк (город), кино и сериалы, аукционный дом "литфонд", аукцион
13:48 04.07.2022
 
Раритеты со съемок "Соляриса" и "Андрея Рублева" выставят на торги

Раритеты со съемок "Соляриса" и "Андрея Рублева" выставят на торги 7 июля

© РИА Новости / В.Мурашко / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Солярис". 1972 год. В роли Криса Кельвина актер Донатас Банионис, в роли Анри Бертона - Владислав Дворжецкий.
Кадр из фильма Солярис. 1972 год. В роли Криса Кельвина актер Донатас Банионис, в роли Анри Бертона - Владислав Дворжецкий. - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / В.Мурашко
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Раритеты со съемок фильмов Андрея Тарковского выставят на торги, сообщает пресс-служба.

"В четверг, 7 июля, аукционный дом "Литфонд" проведет распродажу редких свидетельств, связанных с творчеством культового русского режиссера Андрея Тарковского", — говорится в пресс-релизе.

Центральный лот — архив из 446 свидетельств работы над картиной "Андрей Рублев". Туда вошли так называемые "контрольки", которые были распространенным явлением в фотопленочное время и представляли собой слайды с фотографиями рабочих моментов. Всего их 387 штук. Также в комплекте — более 50 кадров, сделанных Евгением Умновым, который в течение 30 лет снимал культурную жизнь Москвы, некоторые экземпляры содержат подпись Тарковского. Стартовая цена лота — 700 тысяч рублей.
Коллекция из 69 предметов со съемок "Соляриса" включает фотоматериалы, где запечатлен режиссер и актеры, а также материалы, являющиеся доказательством присутствия на съемках официальных советских и иностранных лиц. Стартовая цена архива — 550 тысяч рублей.
На торгах будет представлен архив из шести предметов самого раннего фильма Тарковского – дипломной работы режиссера, короткометражки "Каток и скрипка". Сценарий к ней он писал совместно с Андреем Кончаловским. Лента получила первую премию на фестивале студенческого кино в Нью-Йорке в 1961 году. Стартовая цена лота — 50 тысяч рублей.
Архив со съемок фильма "Иваново детство" из 17 предметов, включающий снимки, афишу на чешском языке, премьерный буклет, а также вырезки из газет с рецензиями выставлен на аукцион по стартовой цене в 100 тысяч рублей.
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КультураНовости культурыАндрей ТарковскийАндрей КончаловскийМоскваЯпонияНью-Йорк (город)Кино и сериалыАукционный дом "Литфонд"Аукцион
 
 
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