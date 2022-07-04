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Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка - РИА Новости, 04.07.2022
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Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка
Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка - РИА Новости, 04.07.2022
Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка
Ветеринарная клиника в Тюмени вылечит за свой счет больную таксу, от которой отказалась хозяйка, и найдет ей новый дом. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:31
2022-07-04T17:56
общество
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 4 июл — РИА Новости. Ветеринарная клиника в Тюмени вылечит за свой счет больную таксу, от которой отказалась хозяйка, и найдет ей новый дом.Вечером в воскресенье в ветклинике "Клевер" женщина вместо того, чтобы оплатить лечение, оставила собаку у стойки администратора. Возмущенные сотрудники опубликовали пост о произошедшем на страницах заведения в соцсетях."Женщина сказала, что собаку нашла в канаве. Но она ее не в канаве нашла. Собака к ней была привязана. Мы это поняли по поведению собаки. Она ее бросила, потому что на кассе нужно было заплатить 1,5 тысячи рублей. Собака бежала вслед за ней, скребя ногами по полу, а хозяйка он нее убегала", — рассказала РИА Новости директор клиники Анастасия Колпакчи.Собаку зовут Пино, ей около трех лет, у нее парализованы задние лапы. Врачи уже провели диагностику, сейчас идут дополнительные исследования. Точная информация о здоровье собаки будет позже, но уже известно, что прогноз по лечению "достаточно благоприятный".Ветеринары надеются, что после лечения, которое они проведут за свой счет, собаку удастся пристроить в надежные руки. Пока же она будет жить в курируемом клиникой приюте. Деньги, которые начали перечислять неравнодушные люди, пойдут на покупку корма для собак в приюте и дальнейшее поддержание жизнедеятельности Пино.
https://ria.ru/20210128/sobaki-1594944819.html
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60
Жительница Тюмени бросила больную таксу в ветклинике. Кадры с камеры наблюдения
Жительница Тюмени бросила больную таксу в ветклинике. Кадры с камеры наблюдения
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общество, тюмень
16:31 04.07.2022 (обновлено: 17:56 04.07.2022)
 
Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка

Ветклиника в Тюмени вылечит больную таксу, от которой отказалась хозяйка, за свой счет

Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 4 июл — РИА Новости. Ветеринарная клиника в Тюмени вылечит за свой счет больную таксу, от которой отказалась хозяйка, и найдет ей новый дом.
Вечером в воскресенье в ветклинике "Клевер" женщина вместо того, чтобы оплатить лечение, оставила собаку у стойки администратора. Возмущенные сотрудники опубликовали пост о произошедшем на страницах заведения в соцсетях.
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"Женщина сказала, что собаку нашла в канаве. Но она ее не в канаве нашла. Собака к ней была привязана. Мы это поняли по поведению собаки. Она ее бросила, потому что на кассе нужно было заплатить 1,5 тысячи рублей. Собака бежала вслед за ней, скребя ногами по полу, а хозяйка он нее убегала", — рассказала РИА Новости директор клиники Анастасия Колпакчи.
Собаку зовут Пино, ей около трех лет, у нее парализованы задние лапы. Врачи уже провели диагностику, сейчас идут дополнительные исследования. Точная информация о здоровье собаки будет позже, но уже известно, что прогноз по лечению "достаточно благоприятный".
Ветеринары надеются, что после лечения, которое они проведут за свой счет, собаку удастся пристроить в надежные руки. Пока же она будет жить в курируемом клиникой приюте. Деньги, которые начали перечислять неравнодушные люди, пойдут на покупку корма для собак в приюте и дальнейшее поддержание жизнедеятельности Пино.
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