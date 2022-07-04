https://ria.ru/20220704/taksa-1800145797.html

Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка

Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка - РИА Новости, 04.07.2022

Тюменская клиника позаботится о таксе-инвалиде, которую бросила хозяйка

Ветеринарная клиника в Тюмени вылечит за свой счет больную таксу, от которой отказалась хозяйка, и найдет ей новый дом. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:31

2022-07-04T16:31

2022-07-04T17:56

общество

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 4 июл — РИА Новости. Ветеринарная клиника в Тюмени вылечит за свой счет больную таксу, от которой отказалась хозяйка, и найдет ей новый дом.Вечером в воскресенье в ветклинике "Клевер" женщина вместо того, чтобы оплатить лечение, оставила собаку у стойки администратора. Возмущенные сотрудники опубликовали пост о произошедшем на страницах заведения в соцсетях."Женщина сказала, что собаку нашла в канаве. Но она ее не в канаве нашла. Собака к ней была привязана. Мы это поняли по поведению собаки. Она ее бросила, потому что на кассе нужно было заплатить 1,5 тысячи рублей. Собака бежала вслед за ней, скребя ногами по полу, а хозяйка он нее убегала", — рассказала РИА Новости директор клиники Анастасия Колпакчи.Собаку зовут Пино, ей около трех лет, у нее парализованы задние лапы. Врачи уже провели диагностику, сейчас идут дополнительные исследования. Точная информация о здоровье собаки будет позже, но уже известно, что прогноз по лечению "достаточно благоприятный".Ветеринары надеются, что после лечения, которое они проведут за свой счет, собаку удастся пристроить в надежные руки. Пока же она будет жить в курируемом клиникой приюте. Деньги, которые начали перечислять неравнодушные люди, пойдут на покупку корма для собак в приюте и дальнейшее поддержание жизнедеятельности Пино.

https://ria.ru/20210128/sobaki-1594944819.html

https://ria.ru/20220107/tigry-1765193577.html

тюмень

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Тюмени бросила больную таксу в ветклинике. Кадры с камеры наблюдения Жительница Тюмени бросила больную таксу в ветклинике. Кадры с камеры наблюдения 2022-07-04T16:31 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тюмень