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Западу необходимо новое соглашение по СВПД, заявили в Тегеране - РИА Новости, 04.07.2022
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Западу необходимо новое соглашение по СВПД, заявили в Тегеране
Западу необходимо новое соглашение по СВПД, заявили в Тегеране - РИА Новости, 04.07.2022
Западу необходимо новое соглашение по СВПД, заявили в Тегеране
США и европейские страны нуждаются в заключении нового соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, поскольку находятся "под большим РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:27
2022-07-04T13:27
в мире
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. США и европейские страны нуждаются в заключении нового соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, поскольку находятся "под большим давлением" из-за созданного ими же кризиса на Украине, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди."Американцы и европейцы находятся под большим давлением из-за войн, которые у них были, а также из-за пандемии коронаварируса, из-за кризиса, который они сами вызвали в Украине, поэтому американцам нужно соглашение", - сказал Маранди. Он добавил, что западные страны хотят заключить соглашение, но для этого им придется принять разумные условия и требования Ирана, которые охватываются рамками СВПД.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
https://ria.ru/20220608/iran-1793709175.html
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в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз, ситуация в днр и лнр
13:27 04.07.2022
 
Западу необходимо новое соглашение по СВПД, заявили в Тегеране

Иранский советник Маранди: Запад нуждается в соглашении по СВПД из-за кризиса на Украине

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. США и европейские страны нуждаются в заключении нового соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) с Ираном, поскольку находятся "под большим давлением" из-за созданного ими же кризиса на Украине, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди.
"Американцы и европейцы находятся под большим давлением из-за войн, которые у них были, а также из-за пандемии коронаварируса, из-за кризиса, который они сами вызвали в Украине, поэтому американцам нужно соглашение", - сказал Маранди. Он добавил, что западные страны хотят заключить соглашение, но для этого им придется принять разумные условия и требования Ирана, которые охватываются рамками СВПД.
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"Это все изменит". О чем договорились Россия и Иран
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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В миреИранСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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