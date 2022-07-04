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США изменили позицию по СВПД, заявил иранский переговорщик - РИА Новости, 04.07.2022
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США изменили позицию по СВПД, заявил иранский переговорщик
США изменили позицию по СВПД, заявил иранский переговорщик - РИА Новости, 04.07.2022
США изменили позицию по СВПД, заявил иранский переговорщик
Американский истеблишмент в последние месяцы изменил свои позиции по переговорам с Ираном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД),... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:12
2022-07-04T13:12
в мире
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Американский истеблишмент в последние месяцы изменил свои позиции по переговорам с Ираном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), переговоры в Дохе велись по двум темам – предоставление гарантий и снятий санкций США с Тегерана, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди."В Катаре велся интенсивный обмен мнениями и планами. Итоги этих обсуждений на данный момент неизвестны, поскольку обе стороны должны вернуться в свои столицы и изучить заявления другой стороны. Однако в течение нескольких месяцев после венских переговоров в позициях американцев произошли изменения, поэтому нельзя рассматривать этот вопрос со стопроцентной надеждой на успех, в то же время нельзя и сказать, что переговоры Катара не продвинулись вперед", - сказал Маранди.Он также добавил, что центральными темами на недавних переговорах в Дохе по СВПД были вопрос предоставления гарантий Ирану со стороны США по выполнению своих обязательств в рамках нового соглашения, а также снятие американских санкций с Тегерана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
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сша
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в мире, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран
13:12 04.07.2022
 
США изменили позицию по СВПД, заявил иранский переговорщик

Иранский переговорщик Маранди: США в последние месяцы изменили позицию по СВПД

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Американский истеблишмент в последние месяцы изменил свои позиции по переговорам с Ираном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), переговоры в Дохе велись по двум темам – предоставление гарантий и снятий санкций США с Тегерана, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди.
Катаре велся интенсивный обмен мнениями и планами. Итоги этих обсуждений на данный момент неизвестны, поскольку обе стороны должны вернуться в свои столицы и изучить заявления другой стороны. Однако в течение нескольких месяцев после венских переговоров в позициях американцев произошли изменения, поэтому нельзя рассматривать этот вопрос со стопроцентной надеждой на успех, в то же время нельзя и сказать, что переговоры Катара не продвинулись вперед", - сказал Маранди.
Он также добавил, что центральными темами на недавних переговорах в Дохе по СВПД были вопрос предоставления гарантий Ирану со стороны США по выполнению своих обязательств в рамках нового соглашения, а также снятие американских санкций с Тегерана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 19:48
США должны отменить санкции против ИРИ, нарушающие СВПД, заявил Полянский
 
В миреСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Иран
 
 
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