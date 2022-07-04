https://ria.ru/20220704/svpd-1800081639.html

США изменили позицию по СВПД, заявил иранский переговорщик

США изменили позицию по СВПД, заявил иранский переговорщик - РИА Новости, 04.07.2022

США изменили позицию по СВПД, заявил иранский переговорщик

Американский истеблишмент в последние месяцы изменил свои позиции по переговорам с Ираном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД),... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:12

2022-07-04T13:12

2022-07-04T13:12

в мире

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

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ТЕГЕРАН, 4 июл – РИА Новости. Американский истеблишмент в последние месяцы изменил свои позиции по переговорам с Ираном по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), переговоры в Дохе велись по двум темам – предоставление гарантий и снятий санкций США с Тегерана, заявил РИА Новости советник делегации переговорщиков от Ирана Мохаммад Маранди."В Катаре велся интенсивный обмен мнениями и планами. Итоги этих обсуждений на данный момент неизвестны, поскольку обе стороны должны вернуться в свои столицы и изучить заявления другой стороны. Однако в течение нескольких месяцев после венских переговоров в позициях американцев произошли изменения, поэтому нельзя рассматривать этот вопрос со стопроцентной надеждой на успех, в то же время нельзя и сказать, что переговоры Катара не продвинулись вперед", - сказал Маранди.Он также добавил, что центральными темами на недавних переговорах в Дохе по СВПД были вопрос предоставления гарантий Ирану со стороны США по выполнению своих обязательств в рамках нового соглашения, а также снятие американских санкций с Тегерана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220630/ssha-1799400012.html

сша

иран

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран