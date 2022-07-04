https://ria.ru/20220704/strelba-1800230939.html

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году - РИА Новости, 04.07.2022

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2022 году

утром в Хайленд Парке в пригороде Чикаго вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США неизвестный открыл стрельбу. По информации очевидцев, он... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T23:50

2022-07-04T23:50

2022-07-04T23:52

справки

в мире

сша

техас

чикаго

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792526624_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_131f808f9a9936a5ff07d85d31d1168e.jpg

4 июля утром в Хайленд Парке в пригороде Чикаго вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США неизвестный открыл стрельбу. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов. В результате стрельбы шесть человек погибли, 24 ранены. Подозреваемый скрылся.2 июля вечером в городе Халтом-Сити в американском штате Техас в результате стрельбы два человека погибли и четверо получили ранения, в том числе трое полицейских. Согласно информации полиции, нападавший покончил жизнь самоубийством.1 июля на одной из улиц Ньюарка - крупнейшего города штата Нью-Джерси произошла стрельба, в результате которой девять человек, в том числе ребенок, были ранены и госпитализированы.26 июня ночью в городе Такома (штат Вашингтон) в переулке рядом с частной территорией, где была организована вечеринка с большим числом гостей, вспыхнула ссора, затем раздались выстрелы. В результате стрельбы восемь человек пострадали.20 июня в центре Вашингтона во время уличных торжеств по случаю годовщины отмены рабства в США с участием нескольких сот человек произошла серия потасовок между собравшимися, один из которых применил огнестрельное оружие. В результате погиб подросток, три человека получили ранения, в том числе сотрудник правоохранительных органов. После этого полиция прервала мероприятие.17 июня в епископальной церкви города Веставиа-Хиллс (штат Алабама), где должно было состояться собрание прихожан для обеда в складчину, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и двое ранены. Подозреваемый был задержан.9 июня днем в населенном пункте Смитсбург (штат Мэриленд) мужчина открыл стрельбу на предприятии. На месте происшествия полиция обнаружила трех погибших и одного раненого в критическом состоянии. Подозреваемый хотел скрыться на автомобиле. Когда полиция пыталась его остановить, началась перестрелка, в которой его ранили. Один полицейский также получил ранение.В ночь на 4 июня в одном из торговых центров города Финикса (штат Аризона) произошла стрельба, в результате которой девять человек, включая одного подростка, получили ранения. Возраст пострадавших – от 17 до 24 лет.2 июня вечером в городе Эймс (штат Айова) на парковке у церкви, где в это время проходило мероприятие с участием сотен студентов, мужчина устроил стрельбу и убил двух женщин. Подозреваемый покончил с собой.2 июня на кладбище города Расин (штат Висконсин), где проходили похороны мужчины по имени Да"Шонтай Кинг, который был застрелен полицейским 20 мая, неизвестные устроили стрельбу. В результате пострадали пять человек – члены семьи Кинга. Местные жители рассказали, что стрельба была настолько беспорядочной, что некоторые пули залетали на детскую площадку недалеко от кладбища.2 июня в городе Талса (штат Оклахома) чернокожий мужчина открыл огонь из винтовки и пистолета в помещениях медицинского центра. В результате стрельбы погибли пять человек, включая подозреваемого преступника, который покончил жизнь самоубийством. Еще несколько человек получили ранения.31 мая в Новом Орлеане (штат Луизиана) во время выпускной церемонии на территории католического университета, где обучаются чернокожие студенты, произошла стрельба. Этому предшествовала драка, в разгар которой, по свидетельствам очевидцев, "раздалось от пяти до 12 выстрелов". В результате стрельбы пострадали три человека. Одна из пострадавших скончалась от полученных ран в больнице. Подозреваемый был задержан стражами порядка на месте происшествия.30 мая в Тафте (штат Оклахома) на ежегодном мероприятии под открытым небом в честь Дня поминовения, на котором присутствовало 1,5 тысячи человек, сначала произошла ссора, а затем началась стрельба. В результате погиб один человек и семь пострадали. Подозреваемый явился в офис шерифа с повинной и был задержан.24 мая утром в Ювальде (штат Техас) Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе. Впоследствии злоумышленника уничтожили полицейские. В результате стрельбы погибли 18 детей и трое взрослых, еще 17 человек получили ранения. Перед нападением на школу подозреваемый, поссорившись с бабушкой, застрелил ее, а затем скрылся с места преступления на автомобиле.19 мая пять человек пострадали в результате стрельбы вблизи кампуса университета Темпл в Филадельфии (штат Пенсильвания).16 мая в церкви в Калифорнии мужчина устроил стрельбу, в результате которой погиб один человек и еще пятеро были ранены. Несколько прихожан самостоятельно обезвредили и задержали стрелка еще до приезда правоохранителей. Он не пострадал. Правоохранители изъяли у стрелка два пистолета.15 мая на блошином рынке в Хьюстоне (штат Техас) произошла перестрелка, жертвой которой стали два человека и еще трое пострадали. Ее причиной стала перебранка между людьми, которая переросла в насилие.14 мая в городе Буффало (штат Нью-Йорк) на территории супермаркета мужчина устроил стрельбу, жертвами которой стали 10 человек, еще трое получили ранения. Правоохранительные органы подозревают, что нападение произошло на почве расовой ненависти. По их данным, из десяти убитых и трех раненых в супермаркете 11 были афроамериканцами, а стрелявший, которого удалось задержать, оказался белым мужчиной. Напавший был одет в камуфляжную форму, каску, бронежилет, использовал автоматическую винтовку и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени, статья предусматривает пожизненное заключение.13 мая вечером в городе Милуоки (штат Висконсин) около района, где расположены спортивные и развлекательные сооружения, произошли три случая стрельбы после завершения игры плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами "Милуоки Бакс" и "Бостон Селтикс". Во время первого случая погибли три человека, во втором инциденте пострадал один человек. В результате третьей стрельбы 17 человек получили неопасные для жизни травмы.17 апреля в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошла стрельба в помещении, сдаваемом в краткосрочную аренду, где проходила вечеринка, в которой участвовали до 200 человек, многие из них несовершеннолетние. В результате инцидента два подростка погибли, еще девять человек получили ранения.16 апреля во время инцидента со стрельбой в одном из торговых центров города Колумбия в штате Южная Каролина пострадали 12 человек. Из них 10 человек получили огнестрельные ранения, а двое – травмы во время давки, которая возникла во время стрельбы.12 апреля на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине произошла стрельба. По данным полиции, темнокожий мужчина в оранжевом строительном жилете и в противогазе открыл канистру, из которой пошел дым, а потом стал стрелять в пассажиров и преследовать их. Пострадали 23 человека. Как заявила шеф полиции Кишант Сюэл, "10 человек были ранены в ходе стрельбы и еще 13 либо получили травмы во время давки, либо пострадали от дыма".10 апреля в городе Сидар-Рейпидс (штат Айова) произошла стрельба в ночном клубе Taboo. По данным полиции, два человека погибли, около 10 получили ранения.3 апреля в центре Сакраменто (штат Калифорния) произошла массовая стрельба. Погибли шесть человек, более 10 пострадали. Следователи полагают, что несколько человек открыли огонь после крупной драки.19 марта в городе Думас (штат Арканзас) произошла стрельба на авиашоу. Пострадали более 20 человек, один погиб. Среди пострадавших несколько детей.28 февраля в Сакраменто мужчина застрелил четырех человек, трое из которых были его детьми, а затем покончил с собой в церкви. По данным полиции, четвертая жертва наблюдала за назначенным судом свиданием между мужчиной и его детьми.9 февраля инцидент со стрельбой произошел на территории одной из школ в городе Баффало (штат Нью-Йорк). По данным полиции, преступник открыл огонь на парковке возле учебного заведения. Два человека пострадали, включая одного учащегося и охранника школы.Вечером 4 февраля в кальянной рядом с Политехническим университетом штата Виргинии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, четверо пострадали. Как отмечалось в заявлении руководства университета, один из пострадавших является студентом этого учебного заведения.1 февраля на территории Бриджуотерского колледжа в штате Виргиния были застрелены двое полицейских. По данным СМИ, погибшие были близкими друзьями. Преступник был задержан.1 февраля в городе Ричфилд (штат Миннесота) неизвестный открыл огонь рядом со школой, убив одного ученика и тяжело ранив еще одного ребенка. Преступник скрылся с места преступления.27 января неподалеку от делового центра Хьюстона в штате Техас произошла стрельба. Трое сотрудников полиции получили ранения. Подозреваемый скрылся с места преступления и забаррикадировался в здании, после чего произвел еще несколько выстрелов в правоохранителей. Позднее он был задержан.19 января в городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус, в результате чего погиб 15-летний ученик. Во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель. По данным полиции, молодой человек был застрелен снаружи, пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии, где он скончался.14 января в городе Юджин (штат Орегон) стрельба произошла в концертном зале WOW Hall. Пострадали шесть человек.1 января во время новогодней вечеринки в городе Галфпорт штата Миссисипи в результате стрельбы три человека погибли, еще четверо пострадали. Согласно правоохранителям, в ходе вечеринки произошла ссора, которая закончилась перестрелкой. По данным полиции, было произведено более 50 выстрелов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

техас

чикаго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, в мире, сша, техас, чикаго, оружие