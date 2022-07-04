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В пригороде Чикаго на параде в честь Дня Независимости произошла стрельба - РИА Новости, 04.07.2022
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В пригороде Чикаго на параде в честь Дня Независимости произошла стрельба
В пригороде Чикаго на параде в честь Дня Независимости произошла стрельба - РИА Новости, 04.07.2022
В пригороде Чикаго на параде в честь Дня Независимости произошла стрельба
Стрельба произошла во время парада по случаю Дня Независимости в городке Хайленд Парк в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), есть пострадавшие, сообщает телеканал... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T19:58
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ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Стрельба произошла во время парада по случаю Дня Независимости в городке Хайленд Парк в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), есть пострадавшие, сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, стрельба произошла вскоре после начала ежегодного шествия по случаю национального праздника. Очевидцы сообщают о множестве выстрелов, по словам одного из них - были слышны порядка двух десятков выстрелов.СМИ сообщают о раненых, не исключено, что есть погибшие, официальной статистики пока нет.По данным телеканала WGN9, источник близкий к правоохранительным органам сообщает, что неизвестный открывший огонь, остается на свободе.По данным других источников, подозреваемый мог забаррикадироваться в одном из местных ресторанов. Информация пока не подтверждена. На месте инцидента присутствуют "более сотни" полицейских, сообщает телеканал.На месте инцидента работает полиция и спасатели. Офис окружного шерифа в соцсетях просит горожан воздержаться от посещения места проведения парада, содействует местной полиции.Чикаго - один из опасных городов США, в нем регулярно происходят инциденты с применением оружия. Так только за минувшие выходные в нем были зафиксированы 54 случая стрельбы, жертвами которых стали семь человек.
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в мире, чикаго, сша
19:58 04.07.2022 (обновлено: 21:01 04.07.2022)
 
В пригороде Чикаго на параде в честь Дня Независимости произошла стрельба

Fox News: при стрельбе в пригороде Чикаго есть пострадавшие

© AFP 2022 / Getty Images / Jim VondruskaСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AFP 2022 / Getty Images / Jim Vondruska
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в пригороде Чикаго, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Стрельба произошла во время парада по случаю Дня Независимости в городке Хайленд Парк в пригороде Чикаго (штат Иллинойс), есть пострадавшие, сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, стрельба произошла вскоре после начала ежегодного шествия по случаю национального праздника. Очевидцы сообщают о множестве выстрелов, по словам одного из них - были слышны порядка двух десятков выстрелов.
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По данным телеканала WGN9, источник близкий к правоохранительным органам сообщает, что неизвестный открывший огонь, остается на свободе.
По данным других источников, подозреваемый мог забаррикадироваться в одном из местных ресторанов. Информация пока не подтверждена. На месте инцидента присутствуют "более сотни" полицейских, сообщает телеканал.
На месте инцидента работает полиция и спасатели. Офис окружного шерифа в соцсетях просит горожан воздержаться от посещения места проведения парада, содействует местной полиции.
Чикаго - один из опасных городов США, в нем регулярно происходят инциденты с применением оружия. Так только за минувшие выходные в нем были зафиксированы 54 случая стрельбы, жертвами которых стали семь человек.
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