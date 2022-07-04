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Байдену посоветовали отправить стажера Белого дома учить экономику - РИА Новости, 04.07.2022
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Байдену посоветовали отправить стажера Белого дома учить экономику
Байдену посоветовали отправить стажера Белого дома учить экономику - РИА Новости, 04.07.2022
Байдену посоветовали отправить стажера Белого дома учить экономику
Американская Ассоциация нефти и газа в ответ на требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин предложила отправить... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:01
2022-07-04T16:13
сша
джо байден
в мире
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американская Ассоциация нефти и газа в ответ на требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин предложила отправить стажера Белого дома, ответственного за сообщения президента в Twitter, изучать основы экономики.Ранее Байден в Twitter потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин. Как заявил американский лидер, так управляющие заправками компании должны поступить, поскольку сейчас время "глобальных рисков"."Работаем над этим, господин президент. А пока счастливого 4 июля (Дня независимости) и, пожалуйста, убедитесь, что стажер из Белого дома, который опубликовал это сообщение, на осенний семестр запишется на основы экономики...", — написала ассоциация в Twitter.Розничная продажа бензина на автозаправках в США является одним из наименее прибыльных бизнесов в стране. Наценка розничного продавца за галлон топлива, согласно данным Ассоциации магазинов мелкой розничной торговли (NACS) за 2021 год, обычно составляет около 10,5%, до вычета издержек и налогов. Это значит, что розничный продавец не влияет почти на всю стоимость топлива. Основной заработок газозаправочных станций идет от небольших магазинов, которые обычно работают при заправке, так как наценка на продаваемые там товары существенно выше.
https://ria.ru/20220703/bayden-1799942624.html
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сша, джо байден, в мире
16:01 04.07.2022 (обновлено: 16:13 04.07.2022)
 
Байдену посоветовали отправить стажера Белого дома учить экономику

Ассоциация нефти и газа посоветовала Байдену отправить стажера Белого дома учить экономику

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американская Ассоциация нефти и газа в ответ на требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин предложила отправить стажера Белого дома, ответственного за сообщения президента в Twitter, изучать основы экономики.
Ранее Байден в Twitter потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин. Как заявил американский лидер, так управляющие заправками компании должны поступить, поскольку сейчас время "глобальных рисков".
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"Работаем над этим, господин президент. А пока счастливого 4 июля (Дня независимости) и, пожалуйста, убедитесь, что стажер из Белого дома, который опубликовал это сообщение, на осенний семестр запишется на основы экономики...", — написала ассоциация в Twitter.
Розничная продажа бензина на автозаправках в США является одним из наименее прибыльных бизнесов в стране. Наценка розничного продавца за галлон топлива, согласно данным Ассоциации магазинов мелкой розничной торговли (NACS) за 2021 год, обычно составляет около 10,5%, до вычета издержек и налогов. Это значит, что розничный продавец не влияет почти на всю стоимость топлива. Основной заработок газозаправочных станций идет от небольших магазинов, которые обычно работают при заправке, так как наценка на продаваемые там товары существенно выше.
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