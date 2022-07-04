https://ria.ru/20220704/ssha-1800137660.html

Байдену посоветовали отправить стажера Белого дома учить экономику

Байдену посоветовали отправить стажера Белого дома учить экономику - РИА Новости, 04.07.2022

Байдену посоветовали отправить стажера Белого дома учить экономику

Американская Ассоциация нефти и газа в ответ на требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин предложила отправить... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:01

2022-07-04T16:01

2022-07-04T16:13

сша

джо байден

в мире

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американская Ассоциация нефти и газа в ответ на требование президента США Джо Байдена к владельцам автозаправок снизить цены на бензин предложила отправить стажера Белого дома, ответственного за сообщения президента в Twitter, изучать основы экономики.Ранее Байден в Twitter потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин. Как заявил американский лидер, так управляющие заправками компании должны поступить, поскольку сейчас время "глобальных рисков"."Работаем над этим, господин президент. А пока счастливого 4 июля (Дня независимости) и, пожалуйста, убедитесь, что стажер из Белого дома, который опубликовал это сообщение, на осенний семестр запишется на основы экономики...", — написала ассоциация в Twitter.Розничная продажа бензина на автозаправках в США является одним из наименее прибыльных бизнесов в стране. Наценка розничного продавца за галлон топлива, согласно данным Ассоциации магазинов мелкой розничной торговли (NACS) за 2021 год, обычно составляет около 10,5%, до вычета издержек и налогов. Это значит, что розничный продавец не влияет почти на всю стоимость топлива. Основной заработок газозаправочных станций идет от небольших магазинов, которые обычно работают при заправке, так как наценка на продаваемые там товары существенно выше.

https://ria.ru/20220703/bayden-1799942624.html

https://ria.ru/20220630/ssha-1799319709.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, джо байден, в мире