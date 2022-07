https://ria.ru/20220704/ssha-1799945182.html

Американцы отмечают один из последних Дней независимости

Американцы отмечают один из последних Дней независимости - РИА Новости, 04.07.2022

Американцы отмечают один из последних Дней независимости

"Бойкотируйте 4 июля!" — этот призыв стал одним из самых популярных и обсуждаемых в соцсетях Америки за последние несколько дней. Еще недавно представить такое... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:00

2022-07-04T08:00

2022-07-04T08:02

авторы

в мире

джо байден

сша

дональд трамп

россия

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155623/09/1556230923_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_26077e597f3081852f013948d606dcd0.jpg

"Бойкотируйте 4 июля!" — этот призыв стал одним из самых популярных и обсуждаемых в соцсетях Америки за последние несколько дней. Еще недавно представить такое было сложно — настолько объединяющим был День независимости для различных категорий американцев. В разных уголках США можно было увидеть картину, когда в одном дворе висели плакаты в поддержку республиканцев, а в соседнем — лозунги демократов, но 4 июля все вывешивали американские флаги и совместно запускали вечерами фейерверки, непременный атрибут этого праздника. В последние же годы многое изменилось. День независимости США постепенно превратился из объединяющего праздника в раскалывающий.И дело даже не в том, что нынешний праздник станет самым дорогим в истории — CNN подсчитала, что по сравнению с прошлым годом рядовой американец потратит на традиционную барбекю-вечеринку на 12 процентов больше. Президент Джо Байден давно объяснил своим согражданам, кто виноват в этой проблеме: "Россия, Россия, Россия". Наверное, кто-то в это простое объяснение и поверил. Но раскол начался гораздо раньше — и он гораздо глубже, чем инфляция.Открытую идеологическую войну вокруг истории начали в 2019 году демократы, по сути, противопоставившие дате провозглашения независимости США (1776 год) свой "Проект 1619". С подачи газеты The New York Times они доказывали, что истинная история демократической Америки началась именно с 1619 года, когда туда прибыли первые темнокожие рабы из Африки. Ясно, что идея столкнуть лбами два исторических нарратива была использована демократами для борьбы против ненавистного им президента Дональда Трампа, который в противовес оппонентам учредил "Комиссию 1776" — совещательный орган в поддержку "патриотического воспитания".Тогда же демократы посягнули на святое — они начали активно критиковать отцов-основателей США, память о которых всегда чествовали в любые Дни независимости, и Конституцию, которая, провозглашая свободу, допускала рабство. Эта тема стала одной из ключевых в ходе предвыборной кампании Джо Байдена. Барак Обама, предшественник Трампа, выдвигая своего престарелого партийного соратника на съезде Демпартии, открыто раскритиковал отцов-основателей: "Я нахожусь в Филадельфии, где была разработана и подписана наша Конституция. Этот документ не был идеальным. Он допускал бесчеловечность рабства и не гарантировал женщинам — да и не владевшим собственностью мужчинам — право участвовать в политическом процессе". Неслучайно Байден, заступая на пост президента, в числе первых своих указов подписал решение о ликвидации "Комиссии 1776" — настолько важной, с точки зрения демократов, является эта тема.Вспомним также, что именно тогда, в ходе яростной предвыборной борьбы против Трампа, сторонники Демпартии (особенно из движения Black Lives Matter) начали повсеместно крушить памятники неугодных им исторических персонажей, в том числе и отцов американской независимости. Автор Конституции США Томас Джефферсон, образ которого всегда воспроизводили в своих любительских постановках школьники Америки накануне Дня независимости, в одночасье превратился в символ регресса и эксплуатации, поскольку он был рабовладельцем. Ну и как в таких условиях демократам чтить "рабовладельческий" День независимости!Понятно, что сразу же после победы Байдена страсти вокруг исторических войн и памятников пошли на спад. Например, вспомним, как его сторонники в июне 2020 года пытались свалить конную статую седьмого президента США Эндрю Джексона на газоне Белого дома, считая это крайне принципиальным вопросом. Стоило же Байдену въехать в этот самый Белый дом — и как по мановению волшебной палочки желание убрать памятник Джексону куда-то растворилось. Но, как говорится в классическом советском анекдоте, "осадочек остался". И было бы странно теперь, после всего сказанного о страшных рабовладельцах, в школьных постановках обряжать детей в наряды отцов-основателей и цитировать Джефферсона без угрозы обвинений в расизме и, еще страшнее, в "трампизме".Если демократы думали разжечь огонь идеологического и исторического раскола Америки, а после устранения Трампа тихонечко загасить его, они глубоко ошибались. Раскол не только никуда не делся, он увеличивается с каждым годом. А скандальное решение Верховного суда США, отменившее конституционное право на аборты, резко усиливает эту пропасть между двумя Америками.Собственно, после решения по делу "Роу против Уэйда" и началась кампания "Бойкотируйте 4 июля!". Широкий резонанс получил подобный призыв от члена школьного комитета округа Контра-Коста (Калифорния) Анны-Марии Авилы Фариас. Она призвала своих студентов: "Я не отмечала 4 июля с 2016 года и не думаю, что это праздник, который надо отмечать". На ее воззвание последовала масса откликов, среди которых был и такой: "Возможно, надо устроить похороны и захоронить Конституцию и флаг". Кстати, характерно, что Фариас на своей аватарке в сосцетях использует украинский флаг, а не американский.Калифорнийские республиканцы глубоко возмущены и требуют немедленной отставки Фариас. Но представители этой партии в Калифорнии давно уже являются абсолютными маргиналами. Поэтому инициатор скандала гордо отвергла их ультиматум, заявив, что участие в гражданской дискуссии — это "как раз и есть патриотизм и то, как должна выглядеть Американская мечта".Призывы бойкотировать празднование Дня независимости раздаются повсеместно. "Здесь нечего отмечать" — звучит на различных акциях протеста против решения Верховного суда. Организация "Сестры долины" (что-то вроде монашеского ордена, занимающегося выращиванием и торговлей каннабисом якобы сугубо в лечебных целях) выпустила ролик "Почему мы должны бойкотировать 4 июля?", в котором призвала запастись всем необходимым накануне праздника и не тратить ни единого цента в дни народных гуляний — с 3 по 5 июля. Таким образом, по мнению "Сестер", вместо запланированной на День независимости наживы "корпоративные олигархи" получат ощутимый удар по своим карманам.Вирусным стал похожий призыв, запущенный еще в середине июня в TikTok. Автор ролика в знак протеста против высоких цен призвал не покупать бензин с 3 по 5 июля и получил 2,5 миллиона лайков от пользователей. В связи с этим консервативные СМИ бьют в колокола. "Не позвольте левым отменить День независимости!" — восклицает с экранов Fox News. Автор этого отчаянного призыва — публицист Дуглас Маккинон, работавший спичрайтером у Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего.Дошло до того, что редакционная коллегия Associated Press, обслуживающей больше тысячи американских газет и телеканалов, разослала своим клиентам подробную инструкцию, как им следует "освещать 4 июля в глубоко разделенной Америке". Основная рекомендация сводится к призыву "локализовать" эту тему, то есть сосредоточиться на освещении местных фестивалей, гуляний в зонах фейерверков, спортивных состязаний. Между строк этого "темника" так и читается: ни в коем случае не уходите в критику администрации Байдена и тактики демократов, расколовших общество своими историческими войнами вокруг событий 1776 года, даже не вздумайте писать о тех глобальных спорах о природе и сути Америки, которые ведутся сейчас повсеместно. Иначе раскол только усилится.А ведь последствия этих споров ощущаются повсюду. Недавний опрос выявил, что доля американцев, гордящихся своей страной, за последние 11 лет упала с 69 процентов до 39. Причем они уже составляют меньшинство и среди сторонников Республиканской партии, и среди демократов. Зато разительные отличия между ними выявил опрос относительно того, что будут делать американцы в случае иностранного вторжения (в самом вопросе, проводящем параллели с Украиной, читается, что это вторжение должна совершить Россия). Готовность сражаться за свою страну выразили 68 процентов республиканцев и лишь 40 процентов демократов. То есть больше половины сторонников Байдена предпочтут покинуть США на время войны. Причем наибольшую готовность сражаться за Америку выявили пожилые люди, а единственная возрастная категория, где таковых меньшинство, — это как раз молодежь от 18 до 34 лет, те самые американцы, которые, по идее, и должны воевать.Встревоженные этими цифрами, сторонники нынешней власти уже взывают: "Демократы нуждаются в патриотизме больше, чем когда бы то ни было". Причем взывают со страниц именно The New York Times, которая и запустила демонизацию отцов-основателей и всего, что связано с Днем независимости США. Но даже в этой статье главный печатный орган демократов продолжает раскалывать общество, фактически предлагая отказаться от "рабовладельческого" праздника 4 июля и подменить его "аболиционистской" датой 5 июля — в этот день в 1852 году с речью "Что такое 4 июля для раба?" выступил борец за права темнокожих Фредерик Дуглас.Так что не исключено, что мы являемся свидетелями празднования одного из последних Дней независимости США 4 июля. Может быть, рано или поздно праздник будет сдвинут на день. Но противники такой идеи уже борются против нее — 5 июля 2020 года, аккурат в годовщину речи Дугласа, его памятник в Рочестере (штат Нью-Йорк) был свергнут точно так же, как активисты BLM ломают памятники Джефферсону. Таким образом, сторонники и противники Дня независимости США продолжают раскалывать свою страну надвое с невероятной энергией и остервенением. Объединяющего праздника у Америки больше нет.

https://ria.ru/20201004/istoriya-1578152735.html

https://ria.ru/20220626/aborty-1798126626.html

https://ria.ru/20220520/amerika-1789559097.html

https://ria.ru/20220516/ssha-1788878622.html

https://ria.ru/20220626/krakh-1798165530.html

сша

россия

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

авторы, в мире, джо байден, сша, дональд трамп, россия, америка