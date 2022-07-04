https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800055651.html
Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления
Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления - РИА Новости, 04.07.2022
Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и три склада боеприпасов, а также живую силу и технику украинских военных,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:04
2022-07-04T12:04
2022-07-04T12:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и три склада боеприпасов, а также живую силу и технику украинских военных, следует из сводки министерства обороны России, распространенной в понедельник."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220704/grad-1800054581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире
Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления
Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили пункты управления и три склада ВСУ