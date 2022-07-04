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Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800055651.html
Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления
Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления - РИА Новости, 04.07.2022
Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и три склада боеприпасов, а также живую силу и технику украинских военных,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:04
2022-07-04T12:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и три склада боеприпасов, а также живую силу и технику украинских военных, следует из сводки министерства обороны России, распространенной в понедельник."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220704/grad-1800054581.html
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Дарья Буймова
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вооруженные силы украины, в мире
12:04 04.07.2022
 
Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления

Минобороны: российская авиация и артиллерия уничтожили пункты управления и три склада ВСУ

© РИА НовостиМногоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и три склада боеприпасов, а также живую силу и технику украинских военных, следует из сводки министерства обороны России, распространенной в понедельник.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе", - говорится в документе.
Авиационная ракета на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 12:03Специальная военная операция на Украине
ВКС России уничтожили украинскую РСЗО "Град"
 
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