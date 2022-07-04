https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800055651.html

Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления

Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления - РИА Новости, 04.07.2022

Российская авиация и артиллерия уничтожили два пункта управления

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и три склада боеприпасов, а также живую силу и технику украинских военных,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:04

2022-07-04T12:04

2022-07-04T12:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и три склада боеприпасов, а также живую силу и технику украинских военных, следует из сводки министерства обороны России, распространенной в понедельник."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: два пункта управления подразделений ВСУ, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 61-м районе", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220704/grad-1800054581.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире