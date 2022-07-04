Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051723.html
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух украинских бригад, в которых находились около 200 украинских военных,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:54
2022-07-04T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьков
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797466661_0:175:3191:1970_1920x0_80_0_0_bf6efb89152b23f1d44826ae2842a5ed.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух украинских бригад, в которых находились около 200 украинских военных, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.По данным ведомства, противник несет значительные потери на всех направлениях."За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники", - уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051286.html
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797466661_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f1afa1a97cb399e6b02d8d649c1bd58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, харьков, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
11:54 04.07.2022 (обновлено: 11:58 04.07.2022)
 
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

Минобороны: ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ в Харькове

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух украинских бригад, в которых находились около 200 украинских военных, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, противник несет значительные потери на всех направлениях.
"За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники", - уточнили в Минобороны РФ.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 11:52Специальная военная операция на Украине
Российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала