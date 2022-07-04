https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051723.html

ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022

ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух украинских бригад, в которых находились около 200 украинских военных,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:54

2022-07-04T11:54

2022-07-04T11:58

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух украинских бригад, в которых находились около 200 украинских военных, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.По данным ведомства, противник несет значительные потери на всех направлениях."За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники", - уточнили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, россия, харьков, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины