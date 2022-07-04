https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051723.html
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ - РИА Новости, 04.07.2022
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух украинских бригад, в которых находились около 200 украинских военных,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:54
2022-07-04T11:54
2022-07-04T11:58
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием поразили в Харькове пункты временной дислокации двух украинских бригад, в которых находились около 200 украинских военных, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.По данным ведомства, противник несет значительные потери на всех направлениях."За прошедшие сутки высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники", - уточнили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьков, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
11:54 04.07.2022 (обновлено: 11:58 04.07.2022)
ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ
Минобороны: ВКС уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ в Харькове