https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051286.html
Российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
Российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 04.07.2022
Российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
Российская авиация высокоточным оружием поразила четыре украинских взвода РСЗО в различных населенных пунктах ДНР, следует из сводки министерства обороны... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:52
2022-07-04T11:52
2022-07-04T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российская авиация высокоточным оружием поразила четыре украинских взвода РСЗО в различных населенных пунктах ДНР, следует из сводки министерства обороны России, распространенной в понедельник."В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220704/upravlenie-1800050908.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, войска воздушно-космической обороны
11:52 04.07.2022 (обновлено: 11:58 04.07.2022)
Российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
Минобороны: российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО