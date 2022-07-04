https://ria.ru/20220704/spetsoperatsiya-1800051286.html

Российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО

Российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 04.07.2022

Российские войска уничтожили четыре украинских взвода РСЗО

Российская авиация высокоточным оружием поразила четыре украинских взвода РСЗО в различных населенных пунктах ДНР, следует из сводки министерства обороны... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:52

2022-07-04T11:52

2022-07-04T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Российская авиация высокоточным оружием поразила четыре украинских взвода РСЗО в различных населенных пунктах ДНР, следует из сводки министерства обороны России, распространенной в понедельник."В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка, Ульяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220704/upravlenie-1800050908.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, войска воздушно-космической обороны