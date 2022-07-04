https://ria.ru/20220704/spasateli-1800763214.html

Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоемах за прошедшие выходные

Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоемах за прошедшие выходные - РИА Новости, 06.07.2022

Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоемах за прошедшие выходные

Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоёмах за прошедшие выходные, двое из них были без сознания, но выжили, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-04T18:44

2022-07-04T18:44

2022-07-06T17:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

происшествия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоёмах за прошедшие выходные, двое из них были без сознания, но выжили, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Восемь горожан спасли столичные спасатели за прошедшие выходные. Так, вчера двух человек спасли на Терлецких прудах – оба были уже без сознания, но специалистам удалось привести их в себя", - говорится в сообщении.В сообщении уточнили, что часто причиной несчастного случая становится купание в запрещенных местах. Так, например, вчера днем на Большом Садовом пруду специалисты поисково-спасательной станции "Академическая" подняли из воды молодого человека, а уже вечером там же с глубины достали мужчину, у которого во время купания свело ногу.Кроме того, москвичам и жителям столицы посоветовали соблюдать правила безопасности на воде, воздержаться от долгого пребывания на солнце и выбирать для купания только оборудованные для этого пляжи."Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме, незамедлительно вызовите спасателей по единому номеру "112", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220628/otdykh-1798763338.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, происшествия