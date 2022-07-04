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Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоемах за прошедшие выходные
Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоемах за прошедшие выходные - РИА Новости, 06.07.2022
Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоемах за прошедшие выходные
Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоёмах за прошедшие выходные, двое из них были без сознания, но выжили, сообщили в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-04T18:44
2022-07-04T18:44
2022-07-06T17:47
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комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоёмах за прошедшие выходные, двое из них были без сознания, но выжили, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Восемь горожан спасли столичные спасатели за прошедшие выходные. Так, вчера двух человек спасли на Терлецких прудах – оба были уже без сознания, но специалистам удалось привести их в себя", - говорится в сообщении.В сообщении уточнили, что часто причиной несчастного случая становится купание в запрещенных местах. Так, например, вчера днем на Большом Садовом пруду специалисты поисково-спасательной станции "Академическая" подняли из воды молодого человека, а уже вечером там же с глубины достали мужчину, у которого во время купания свело ногу.Кроме того, москвичам и жителям столицы посоветовали соблюдать правила безопасности на воде, воздержаться от долгого пребывания на солнце и выбирать для купания только оборудованные для этого пляжи."Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме, незамедлительно вызовите спасателей по единому номеру "112", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, происшествия
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Восемь горожан спасли столичные спасатели на водоёмах за прошедшие выходные, двое из них были без сознания, но выжили, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы
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"Восемь горожан спасли столичные спасатели за прошедшие выходные. Так, вчера двух человек спасли на Терлецких прудах – оба были уже без сознания, но специалистам удалось привести их в себя", - говорится в сообщении.
В сообщении уточнили, что часто причиной несчастного случая становится купание в запрещенных местах. Так, например, вчера днем на Большом Садовом пруду специалисты поисково-спасательной станции "Академическая" подняли из воды молодого человека, а уже вечером там же с глубины достали мужчину, у которого во время купания свело ногу.
Кроме того, москвичам и жителям столицы посоветовали соблюдать правила безопасности на воде, воздержаться от долгого пребывания на солнце и выбирать для купания только оборудованные для этого пляжи.
"Если вы стали свидетелем происшествия на водоеме, незамедлительно вызовите спасателей по единому номеру "112", - добавили в сообщении.