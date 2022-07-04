https://ria.ru/20220704/spasateli-1800177646.html

Спасатели освободили жителя Пермского края, застрявшего в диване

Спасатели освободили жителя Пермского края, застрявшего в диване - РИА Новости, 04.07.2022

Спасатели освободили жителя Пермского края, застрявшего в диване

Спасатели освободили жителя Пермского края, который застрял в диване и не мог выбраться самостоятельно, мужчине оказана первая помощь, сообщает кунгурская... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:10

2022-07-04T18:10

2022-07-04T18:13

происшествия

пермский край

кунгур

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Спасатели освободили жителя Пермского края, который застрял в диване и не мог выбраться самостоятельно, мужчине оказана первая помощь, сообщает кунгурская служба спасения."Второго июля поступил звонок от оператора - 112 о том, что по улице Борцов Революции в городе Кунгуре мужчина застрял в диване", — сообщается на официальной странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.Также указано, что спасателей вызвала мать застрявшего в диване кунгуряка, она пояснила, что все попытки сына выбраться самостоятельно оказались тщетны. Другие обстоятельства инцидента не уточняются. Сотрудники службы спасения достали мужчину и оказали ему первую помощь. Также они рекомендовали жителю обратиться к медикам.Кунгур расположен на юго-востоке Пермского края, примерно в 90 километрах от Перми. В городе проживает около 65 тысяч человек.

https://ria.ru/20220527/spasenie-1791011101.html

пермский край

кунгур

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пермский край, кунгур, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)