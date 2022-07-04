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Спасатели освободили жителя Пермского края, застрявшего в диване - РИА Новости, 04.07.2022
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Спасатели освободили жителя Пермского края, застрявшего в диване
Спасатели освободили жителя Пермского края, застрявшего в диване - РИА Новости, 04.07.2022
Спасатели освободили жителя Пермского края, застрявшего в диване
Спасатели освободили жителя Пермского края, который застрял в диване и не мог выбраться самостоятельно, мужчине оказана первая помощь, сообщает кунгурская... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:10
2022-07-04T18:13
происшествия
пермский край
кунгур
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Спасатели освободили жителя Пермского края, который застрял в диване и не мог выбраться самостоятельно, мужчине оказана первая помощь, сообщает кунгурская служба спасения."Второго июля поступил звонок от оператора - 112 о том, что по улице Борцов Революции в городе Кунгуре мужчина застрял в диване", — сообщается на официальной странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.Также указано, что спасателей вызвала мать застрявшего в диване кунгуряка, она пояснила, что все попытки сына выбраться самостоятельно оказались тщетны. Другие обстоятельства инцидента не уточняются. Сотрудники службы спасения достали мужчину и оказали ему первую помощь. Также они рекомендовали жителю обратиться к медикам.Кунгур расположен на юго-востоке Пермского края, примерно в 90 километрах от Перми. В городе проживает около 65 тысяч человек.
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пермский край
кунгур
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происшествия, пермский край, кунгур, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
18:10 04.07.2022 (обновлено: 18:13 04.07.2022)
 
Спасатели освободили жителя Пермского края, застрявшего в диване

Спасатели освободили жителя Кунгура в Пермском крае, который застрял в диване

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСлужебная машина МЧС
Служебная машина МЧС - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Спасатели освободили жителя Пермского края, который застрял в диване и не мог выбраться самостоятельно, мужчине оказана первая помощь, сообщает кунгурская служба спасения.
"Второго июля поступил звонок от оператора - 112 о том, что по улице Борцов Революции в городе Кунгуре мужчина застрял в диване", — сообщается на официальной странице поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.
Также указано, что спасателей вызвала мать застрявшего в диване кунгуряка, она пояснила, что все попытки сына выбраться самостоятельно оказались тщетны. Другие обстоятельства инцидента не уточняются. Сотрудники службы спасения достали мужчину и оказали ему первую помощь. Также они рекомендовали жителю обратиться к медикам.
Кунгур расположен на юго-востоке Пермского края, примерно в 90 километрах от Перми. В городе проживает около 65 тысяч человек.
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ПроисшествияПермский крайКунгурПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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