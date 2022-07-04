https://ria.ru/20220704/sotskarta-1800129851.html

Социальная карта Подмосковья станет виртуальной

Социальная карта Подмосковья станет виртуальной - РИА Новости, 04.07.2022

Социальная карта Подмосковья станет виртуальной

Социальные карты в Московской области планируют сделать виртуальными. Для проезда в общественном транспорте жителям, которые пользуются социальной картой,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:33

2022-07-04T15:33

2022-07-04T15:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Социальные карты в Московской области планируют сделать виртуальными. Для проезда в общественном транспорте жителям, которые пользуются социальной картой, понадобится только смартфон, сообщил телеканал "360"."Мы идем дальше и планируем сделать социальную карту виртуальной, потому что всем удобно, когда ее не нужно носить. У тебя с собой всегда телефон, и ты сможешь приложить телефон, чтобы по нему проехать", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Предполагается, что пользоваться виртуальными социальные картами будут около 2,2 миллиона человек. Кроме того, по словам вице-губернатора, с начала июля жителям региона не нужно приходить в МФЦ для получения ряда услуг."У нас очные приходы в МФЦ, когда ты приносишь на сверку документы, по 15 услугам существуют. Ежегодно 700 тысяч человек ходили в МФЦ и показывали оригиналы паспорта, свидетельства о рождении или какие-то справки. Мы это отменили с июля. По 15 услугам больше никуда ходить не нужно – сверка больше не нужна, мы это делаем автоматически", –сказала Каклюгина.В частности, речь идет о получении социальной карты, оформлении пособия при рождении ребенка и пособия детям-инвалидам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)