https://ria.ru/20220704/sotrudnichestvo-1800196215.html

Красноярский край будет сотрудничать со Свердловским районом ЛНР

Красноярский край будет сотрудничать со Свердловским районом ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022

Красноярский край будет сотрудничать со Свердловским районом ЛНР

Красноярский край договорился о сотрудничестве со Свердловском и Свердловским районом Луганской Народной Республики и в рамках соглашения поможет в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T19:35

2022-07-04T19:35

2022-07-04T19:35

красноярский край

луганская народная республика

россия

в мире

ситуация в днр и лнр

александр усс

лнр

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КРАСНОЯРСК, 4 июл – РИА Новости. Красноярский край договорился о сотрудничестве со Свердловском и Свердловским районом Луганской Народной Республики и в рамках соглашения поможет в восстановлении социальных объектов, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, соглашение подписано в понедельник в Свердловске, где сейчас с рабочей поездкой находится глава края Александр Усс. Свердловский район расположен в юго-восточной части ЛНР. Население района и города составляет около 125 тысяч человек, из них свыше 63 тысяч живут в Свердловске. Ведущей отраслью экономики города и района является горнодобывающая промышленность. Еще одним видом деятельности является сельское хозяйство. Боевые действия на территории района не ведутся."Оно (соглашение) предусматривает не столько шефскую помощь, сколько реальное сотрудничество, важнейшим элементом которого является восстановление социальной инфраструктуры города и района. Наши специалисты вместе со свердловскими коллегами определили первоочередные действия по ремонту социальных и инфраструктурных объектов. Через две недели здесь будет большая группа красноярских специалистов, которые займутся их детальным обследованием и выстраиванием логистических схем. Наша совместная программа взаимодействия ориентирована на годы, потому требуется определить перечень не только первоочередных задач, но и планов на перспективу", - цитирует пресс-служба губернатора Усса.По его словам, первоочередные работы по школам начнутся в течение месяца, чтоб успеть их завершить к началу учебного года. До холодов предполагается закончить основной объем ремонта систем отопления и крыш. "Главное – вместе, с наилучшим качеством и в самые короткие сроки", – отметил глава края.Глава администрации Свердловска и Свердловского района ЛНР Андрей Сухачёв заявил, что регион восемь лет жил в тяжелой ситуации, но сейчас уверен в переменах к лучшему."Нам в помощь вызвался один из самых мощных регионов Российской Федерации – Красноярский край, и визит губернатора региона для нас исторический момент. С этого дня пойдет отчет плотной конструктивной работы, уже намечены дома и соцобъекты для восстановления. Первоочередные задачи определены, далее мы будем работать на долгосрочную перспективу. Все силы и ресурсы, которые у нас есть, предприятия всех форм собственности будут привлечены к совместному решению поставленных задач", - приводит пресс-служба слова главы Свердловска и Свердловского района ЛНР.

https://ria.ru/20220620/krasnoyarsk-1796668580.html

https://ria.ru/20220617/osvoenie-1796220544.html

https://ria.ru/20220627/krasnoyarskiy-1797935198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

красноярский край, луганская народная республика, россия, в мире, ситуация в днр и лнр, александр усс, лнр