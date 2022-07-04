https://ria.ru/20220704/sosnovskiy-1799978961.html

Биография Сергея Сосновского

Биография Сергея Сосновского - РИА Новости, 04.07.2022

Биография Сергея Сосновского

Сергей Валентинович Сосновский родился 1 января 1955 года в селе Мокруша Красноярского края. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T00:01

2022-07-04T00:01

2022-07-04T00:01

справки

москва

сергей сосновский (артист)

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Сергей Валентинович Сосновский родился 1 января 1955 года в селе Мокруша Красноярского края.В 1976 году окончил Саратовское театральное училище имени И.А. Слонова (мастерская Натальи Шляпниковой).Работал в Саратовском академическом театре драмы и Саратовском академическом ТЮЗе имени Ю.П. Киселева, где играл в постановках "Что делать?" (Чернышевский), "Как вам это понравится" Уильяма Шекспира (Шут Оселок), "Чайка" Антона Чехова (Треплев).В 1985 году Сергей Сосновский перешел в Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова. Был занят в спектаклях "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова (Коровьев), "Огонек в степи" Евгения Шорникова (Саша Ломакин), "Багровый остров" Михаила Булгакова (Ликки-Тикки), "Чевенгур" Андрея Платонова (Прокофий Дванов), "Новый американец" Сергея Довлатова (Марков), "На дне" Максима Горького (Сатин), "Женитьба Фигаро" Пьера де Бомарше (Бридуазон), "Завтрак у предводителя" Ивана Тургенева (Балагалаев).В 2004 году Сосновский был принят в труппу МХТ имени А.П. Чехова. Играл в спектаклях "Лунное чудовище" Ричарда Калиноски (режиссер Александр Григорян, 2004) — Господин, "Господа Головлевы" Михаила Салтыкова-Щедрина (режиссер Кирилл Серебренников, 2005) — Владимир Михайлович Головлев, "Гамлет" Уильяма Шекспира (режиссер Юрий Бутусов, 2005) — Дух отца Гамлета, Актер, "Трехгрошовая опера" Бертольта Брехта (режиссер Кирилл Серебренников, 2009) — Джонатан Пичем, "Зойкина квартира" Михаила Булгакова (режиссер Кирилл Серебренников, 2012) — Анисим Зотикович Аллилуя, "Луизиана" Натальи Антоновой (режиссер Глеб Черепанов, 2014) — Тимур и других.Последними работами Сергея Сосновского в театре стали Шейлок в "Венецианском купце" (режиссер Екатерина Половцева), Сумароков в "В окопах Сталинграда" Сергея Женовача и Томас, старый слуга Мюнхгаузена, в спектакле Виктора Крамера "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".Сотрудничал также с Московским театром Олега Табакова. Играл в спектаклях "Болеро" Павла Когоута (Томас; режиссер Владимир Петров), "Старший сын" Александра Вампилова (Сарафанов; режиссер Константин Богомолов).С момента переезда в Москву Сергей Сосновский также начал сниматься в кино. Всего он сыграл около ста ролей в фильмах и сериалах, в том числе у режиссеров Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова, Константина Худякова и других мастеров. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с его участием "Апостол" (2008), "Юрьев день" (2008), "Исаев" (2009), "Метро" (2012), "Кухня" (2012-2016), "Куприн. Поединок" (2014), "Отчий берег" (2017), "Доктор Лиза" (2020) и многие другие.Заслуженный артист Российской Федерации (1993).Народный артист Российской Федерации (2004).Трижды лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова "За талантливое многообразие характерных ролей в спектаклях МХТ имени А. П. Чехова последних лет" (2006), "За способность открывать новые возможности актерского искусства в познании причудливых извивов человеческой психики" (2008, спектакль "Человек-подушка" МХТ), за роль Сарафанова в спектакле "Старший сын" (2009).Лауреат театральной премии "Чайка" "За лучший актерский ансамбль" за роль Тупольски в спектакле "Человек-подушка" на сцене МХТ имени А.П. Чехова (2007).Скончался 3 июля 2022 года в Москве после продолжительной болезни на 68-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, москва, сергей сосновский (артист)