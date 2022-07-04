https://ria.ru/20220704/snaryady-1800131012.html

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:36

2022-07-04T15:36

2022-07-04T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика