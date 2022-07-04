https://ria.ru/20220704/snaryady-1800131012.html
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:36
2022-07-04T15:36
2022-07-04T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796483870_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_54200ed426129ada119fcd033c980f4b.jpg
ДОНЕЦК, 4 июл – РИА Новости. Украинские войска в 15.00 мск выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало о неоднократных обстрелах Донецка в понедельник, в том числе из РСЗО "Град" и "Ураган"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) – населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - заявило представительство ДНР в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796483870_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_43c07260807c5dd53be2143a83654df5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку