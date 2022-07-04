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Любимова назвала творческое наследие Шварцмана национальным достоянием - РИА Новости, 04.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220704/shvartsman-1800015541.html
Любимова назвала творческое наследие Шварцмана национальным достоянием
Любимова назвала творческое наследие Шварцмана национальным достоянием - РИА Новости, 04.07.2022
Любимова назвала творческое наследие Шварцмана национальным достоянием
Творческое наследие советского художника и режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана составляет пласт национального анимационного достояния России, его... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:13
2022-07-04T10:24
культура
леонид шварцман
россия
новости культуры
общество
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Творческое наследие советского художника и режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана составляет пласт национального анимационного достояния России, его карьерный путь - пример для подражания молодому поколению аниматоров, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Художник-мультипликатор Леонид Шварцман скончался 2 июля в возрасте 101 года, сообщили РИА Новости в студии "Союзмультфильм". Причины смерти не уточняются, о времени и дате прощания и похорон сообщат позже.Как подчеркнула Любимова, созданные Шварцманом персонажи "искренне полюбились миллионам зрителей разных поколений, став для них тёплым детским воспоминанием".В заключение Любимова выразила глубочайшие соболезнования родным и близким художника.Леонид Шварцман - советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обьезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
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леонид шварцман, россия, новости культуры, общество
10:13 04.07.2022 (обновлено: 10:24 04.07.2022)
 
Любимова назвала творческое наследие Шварцмана национальным достоянием

Министр культуры Любимова: творческое наследие Шварцмана — национальное достояние России

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкХудожник анимационного кино, режиссер Леонид Шварцман
Художник анимационного кино, режиссер Леонид Шварцман - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Художник анимационного кино, режиссер Леонид Шварцман . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Творческое наследие советского художника и режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана составляет пласт национального анимационного достояния России, его карьерный путь - пример для подражания молодому поколению аниматоров, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Художник-мультипликатор Леонид Шварцман скончался 2 июля в возрасте 101 года, сообщили РИА Новости в студии "Союзмультфильм". Причины смерти не уточняются, о времени и дате прощания и похорон сообщат позже.
"С прискорбием узнала об уходе из жизни выдающегося художника анимационного кино и режиссёра, народного художника РФ Леонида Ароновича Шварцмана. В его уникальном творческом наследии - десятки мультфильмов, которые по праву являются национальным достоянием нашей страны", - пишет министр в правительственной записке, адресованной "Союзмультфильму".
Как подчеркнула Любимова, созданные Шварцманом персонажи "искренне полюбились миллионам зрителей разных поколений, став для них тёплым детским воспоминанием".
"Для молодого поколения его профессиональный путь всегда будет служить настоящим примером любви к избранному делу и беззаветной преданности искусству", - добавила она.
В заключение Любимова выразила глубочайшие соболезнования родным и близким художника.
Леонид Шварцман - советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обьезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
Художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 17:12
Биография Леонида Шварцмана
 
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