https://ria.ru/20220704/shvartsman-1800015541.html

Любимова назвала творческое наследие Шварцмана национальным достоянием

Любимова назвала творческое наследие Шварцмана национальным достоянием - РИА Новости, 04.07.2022

Любимова назвала творческое наследие Шварцмана национальным достоянием

Творческое наследие советского художника и режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана составляет пласт национального анимационного достояния России, его... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:13

2022-07-04T10:13

2022-07-04T10:24

культура

леонид шварцман

россия

новости культуры

общество

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Творческое наследие советского художника и режиссера-мультипликатора Леонида Шварцмана составляет пласт национального анимационного достояния России, его карьерный путь - пример для подражания молодому поколению аниматоров, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.Художник-мультипликатор Леонид Шварцман скончался 2 июля в возрасте 101 года, сообщили РИА Новости в студии "Союзмультфильм". Причины смерти не уточняются, о времени и дате прощания и похорон сообщат позже.Как подчеркнула Любимова, созданные Шварцманом персонажи "искренне полюбились миллионам зрителей разных поколений, став для них тёплым детским воспоминанием".В заключение Любимова выразила глубочайшие соболезнования родным и близким художника.Леонид Шварцман - советский и российский режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обьезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".

https://ria.ru/20220702/shvartsman-1799801949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

леонид шварцман, россия, новости культуры, общество