https://ria.ru/20220704/shoygu-1800096189.html
За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу
За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.07.2022
За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу
Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:45
2022-07-04T13:45
2022-07-04T13:45
специальная военная операция на украине
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безопасность
владимир путин
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В течение двух недель... потери составили... 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин - реактивных систем залпового огня", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также добавил, что уничтожены 166 орудий полевой и минометной артиллерии и 216 автомобилей различного назначения.
https://ria.ru/20220704/lnr-1800091409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, владимир путин, россия, сергей шойгу
За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу
Министр обороны Шойгу: за две недели спецоперации уничтожены 196 танков и 12 самолетов ВСУ