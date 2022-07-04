https://ria.ru/20220704/shoygu-1800096189.html

За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу

За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.07.2022

За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу

Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:45

2022-07-04T13:45

2022-07-04T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

безопасность

владимир путин

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В течение двух недель... потери составили... 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин - реактивных систем залпового огня", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также добавил, что уничтожены 166 орудий полевой и минометной артиллерии и 216 автомобилей различного назначения.

https://ria.ru/20220704/lnr-1800091409.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, безопасность, владимир путин, россия, сергей шойгу