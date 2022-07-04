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За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/shoygu-1800096189.html
За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу
За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.07.2022
За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу
Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T13:45
2022-07-04T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
безопасность
владимир путин
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В течение двух недель... потери составили... 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин - реактивных систем залпового огня", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он также добавил, что уничтожены 166 орудий полевой и минометной артиллерии и 216 автомобилей различного назначения.
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в мире, безопасность, владимир путин, россия, сергей шойгу
13:45 04.07.2022
 
За две недели спецоперации уничтожены 196 украинских танков, заявил Шойгу

Министр обороны Шойгу: за две недели спецоперации уничтожены 196 танков и 12 самолетов ВСУ

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные и подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили за последние две недели 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, заявил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В течение двух недель... потери составили... 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин - реактивных систем залпового огня", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также добавил, что уничтожены 166 орудий полевой и минометной артиллерии и 216 автомобилей различного назначения.
Шойгу на встрече с Путиным заявил об успешном проведении операции по освобождению ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 13:33Специальная военная операция на Украине
Шойгу лично доложил Путину об освобождении ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБезопасностьВладимир ПутинРоссияСергей Шойгу
 
 
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