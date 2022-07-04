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Украинские военные разместили артиллерию в школе в Одессе

Украинские военные разместили артиллерию в школе в Одессе - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские военные разместили артиллерию в школе в Одессе

Украинские военные и территориальная оборона расположились в школе №25 Одессы, рядом поставили артиллерию и тяжелую технику, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:45

2022-07-04T21:45

2022-07-04T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

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украина

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные и территориальная оборона расположились в школе №25 Одессы, рядом поставили артиллерию и тяжелую технику, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе, на территории школы №25 (улица Академика Филатова), дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия", - сообщил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф