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Украинские военные разместили артиллерию в школе в Одессе - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/shkola-1800217402.html
Украинские военные разместили артиллерию в школе в Одессе
Украинские военные разместили артиллерию в школе в Одессе - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские военные разместили артиллерию в школе в Одессе
Украинские военные и территориальная оборона расположились в школе №25 Одессы, рядом поставили артиллерию и тяжелую технику, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:45
2022-07-04T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
вооруженные силы украины
украина
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные и территориальная оборона расположились в школе №25 Одессы, рядом поставили артиллерию и тяжелую технику, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Одессе, на территории школы №25 (улица Академика Филатова), дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, одесса, вооруженные силы украины, украина, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:45 04.07.2022
 
Украинские военные разместили артиллерию в школе в Одессе

Минобороны: украинские военные заняли школу в Одессе и разместили там артиллерию

© Фото : Министерство обороны УкраиныАртиллерист Украинской армии заряжает пушку
Артиллерист Украинской армии заряжает пушку - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Артиллерист Украинской армии заряжает пушку. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские военные и территориальная оборона расположились в школе №25 Одессы, рядом поставили артиллерию и тяжелую технику, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Одессе, на территории школы №25 (улица Академика Филатова), дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия", - сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаВооруженные силы УкраиныУкраинаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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