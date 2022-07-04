https://ria.ru/20220704/shakhnazarov-1799580907.html

На телеканале "Россия" покажут ретроспективу Карена Шахназарова

На телеканале "Россия" покажут ретроспективу Карена Шахназарова - РИА Новости, 04.07.2022

На телеканале "Россия" покажут ретроспективу Карена Шахназарова

На телеканалах "Россия", "Россия-Культура" и радиостанция Маяк подготовили спецпрограмму к 70-летию Карена Шахназарова, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T13:02

2022-07-04T13:02

2022-07-04T13:02

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На телеканалах "Россия", "Россия-Культура" и радиостанция Маяк подготовили спецпрограмму к 70-летию Карена Шахназарова, сообщает пресс-служба. По будням в 23.55 на телеканале "Россия" будут показывать многосерийный фильм "Анна Каренина". События в нем начинаются в 1904 году во время русско-японской войны. Вместе с армией отступает госпитальный обоз. Старшему ординатору Сергею Каренину о своей матери Анне рассказывает раненный полковник Алексей Кириллович Вронский. 8 июля в 21.20 — в эфире военная драма "Белый тигр". "Фильм посвящен отцу режиссера — Георгию Шахназарову, участнику Великой Отечественной войны, ушедшему на фронт в возрасте 18 лет, его боевым товарищам и всем ветеранам", говорится в пресс-релизе.8 июля в 23.25 — драма "Зимний вечер в Гаграх". Главный герой — Алексей Беглов, некогда знаменитый чечеточник. К нему словно возвращается молодость. "Так подействовала на него встреча со странным молодым человеком, который пришел к Беглову со сломанной ногой и попросил, чтобы его научили "бить степ", — отмечают в пресс-службе.На телеканале "Россия-Культура" 4 июля в 21.55 — "Город Зеро". Главный герой этой ленты уезжает в командировку и оказывается свидетелем цепочки событий, внешне вполне объяснимых, но абсурдных.5 июля в 21.55 покажут историко-психологическую драму "Цареубийца". О событиях ночи в Екатеринбурге, когда был убит царь Николай II и его семья, в картине рассказывает "очевидец" — бывший зэк и старожил психиатрической больницы, считающий себя цареубийцей.6 июля в 21.55 — драма "День полнолуния". В центре — история нескольких незнакомых пожилых людей, которые вспоминают об одном давнем и незначительном событии, свидетелями которого они были.7 июля в 21.55 выходит историческая драма "Всадник по имени Смерть", снятая по мотивам повести Бориса Савинкова "Конь Бледный". 8 июля в 20.35 в графике значится программа "Линия жизни" c Кареном Георгиевичем Шахназаровым.В 21.30 зрители увидят музыкальную комедию "Мы из джаза", в которой представлены приключения музыкантов-одесситов. Они приехали в Москву в надежде покорить сердца столичных любителей джаза в начале 20-х годов прошлого века. В 22.55 в эфире документальная лента из цикла "Кино о кино" —"Мы из джаза. Проснуться знаменитым".На радиостанции "Маяк" пройдет несколько специальных эфиров. 8 июля в 8.00 — "История большой страны в фильмах Карена Шахназарова" в шоу "Сергей Стиллавин и его друзья". 8 июля в 17.00 — "1986: "Курьер" — эпоха и музыка" в программе "МузДок" с Игорем Ружейниковым. Весь день в эфире "Маяка" — цикл межпрограммных роликов "Карен Шахназаров в цитатах".

https://ria.ru/20220530/kino-1791172963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, карен шахназаров, знаменитости, звезды, что посмотреть