На телеканале "Россия" покажут ретроспективу Карена Шахназарова
На телеканалах "Россия" и "Россия-Культура" покажут ретроспективу Карена Шахназарова
© Фото : предоставлено "Киноконцерн "Мосфильм""Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров
© Фото : предоставлено "Киноконцерн "Мосфильм""
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На телеканалах "Россия", "Россия-Культура" и радиостанция Маяк подготовили спецпрограмму к 70-летию Карена Шахназарова, сообщает пресс-служба.
По будням в 23.55 на телеканале "Россия" будут показывать многосерийный фильм "Анна Каренина". События в нем начинаются в 1904 году во время русско-японской войны. Вместе с армией отступает госпитальный обоз. Старшему ординатору Сергею Каренину о своей матери Анне рассказывает раненный полковник Алексей Кириллович Вронский.
© Киноконцерн "Мосфильм", ВГТРК (2017)Кадр из сериала "Анна Каренина"
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Кадр из сериала "Анна Каренина"
© Киноконцерн "Мосфильм", ВГТРК (2017)
© Киноконцерн "Мосфильм", киностудия "Курьер" (2012)Кадр из фильма "Белый тигр"
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Кадр из фильма "Белый тигр"
© Киноконцерн "Мосфильм", киностудия "Курьер" (2012)
© Мосфильм (1985)Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
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Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
© Мосфильм (1985)
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Кадр из сериала "Анна Каренина"
© Киноконцерн "Мосфильм", ВГТРК (2017)
2 из 3
Кадр из фильма "Белый тигр"
© Киноконцерн "Мосфильм", киностудия "Курьер" (2012)
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Кадр из фильма "Зимний вечер в Гаграх"
© Мосфильм (1985)
8 июля в 21.20 — в эфире военная драма "Белый тигр". "Фильм посвящен отцу режиссера — Георгию Шахназарову, участнику Великой Отечественной войны, ушедшему на фронт в возрасте 18 лет, его боевым товарищам и всем ветеранам", говорится в пресс-релизе.
8 июля в 23.25 — драма "Зимний вечер в Гаграх". Главный герой — Алексей Беглов, некогда знаменитый чечеточник. К нему словно возвращается молодость. "Так подействовала на него встреча со странным молодым человеком, который пришел к Беглову со сломанной ногой и попросил, чтобы его научили "бить степ", — отмечают в пресс-службе.
На телеканале "Россия-Культура" 4 июля в 21.55 — "Город Зеро". Главный герой этой ленты уезжает в командировку и оказывается свидетелем цепочки событий, внешне вполне объяснимых, но абсурдных.
5 июля в 21.55 покажут историко-психологическую драму "Цареубийца". О событиях ночи в Екатеринбурге, когда был убит царь Николай II и его семья, в картине рассказывает "очевидец" — бывший зэк и старожил психиатрической больницы, считающий себя цареубийцей.
© Мосфильм (1988)Кадр из фильма "Город Зеро"
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Кадр из фильма "Город Зеро"
© Мосфильм (1988)
© Мосфильм (1991)Кадр из фильма "Цареубийца"
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Кадр из фильма "Цареубийца"
© Мосфильм (1991)
© Киноконцерн "Мосфильм", киностудия "Курьер" (1998)Кадр из фильма "День полнолуния"
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Кадр из фильма "День полнолуния"
© Киноконцерн "Мосфильм", киностудия "Курьер" (1998)
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Кадр из фильма "Город Зеро"
© Мосфильм (1988)
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Кадр из фильма "Цареубийца"
© Мосфильм (1991)
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Кадр из фильма "День полнолуния"
© Киноконцерн "Мосфильм", киностудия "Курьер" (1998)
6 июля в 21.55 — драма "День полнолуния". В центре — история нескольких незнакомых пожилых людей, которые вспоминают об одном давнем и незначительном событии, свидетелями которого они были.
7 июля в 21.55 выходит историческая драма "Всадник по имени Смерть", снятая по мотивам повести Бориса Савинкова "Конь Бледный".
8 июля в 20.35 в графике значится программа "Линия жизни" c Кареном Георгиевичем Шахназаровым.
© Мосфильм (2004)Кадр из фильма "Всадник по имени смерть"
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Кадр из фильма "Всадник по имени смерть"
© Мосфильм (2004)
© РИА Новости / Б. Балдин / Перейти в фотобанкАктеры Александр Панкратов-Черный (слева) и Петр Меркурьев (справа) в фильме Карена Шахназарова "Мы из джаза".
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Актеры Александр Панкратов-Черный (слева) и Петр Меркурьев (справа) в фильме Карена Шахназарова "Мы из джаза".
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Кадр из фильма "Всадник по имени смерть"
© Мосфильм (2004)
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Актеры Александр Панкратов-Черный (слева) и Петр Меркурьев (справа) в фильме Карена Шахназарова "Мы из джаза".
В 21.30 зрители увидят музыкальную комедию "Мы из джаза", в которой представлены приключения музыкантов-одесситов. Они приехали в Москву в надежде покорить сердца столичных любителей джаза в начале 20-х годов прошлого века.
В 22.55 в эфире документальная лента из цикла "Кино о кино" —"Мы из джаза. Проснуться знаменитым".
На радиостанции "Маяк" пройдет несколько специальных эфиров. 8 июля в 8.00 — "История большой страны в фильмах Карена Шахназарова" в шоу "Сергей Стиллавин и его друзья". 8 июля в 17.00 — "1986: "Курьер" — эпоха и музыка" в программе "МузДок" с Игорем Ружейниковым.
Весь день в эфире "Маяка" — цикл межпрограммных роликов "Карен Шахназаров в цитатах".