https://ria.ru/20220704/seversk-1800218025.html

ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города

ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города - РИА Новости, 04.07.2022

ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города

Украинские войска разместили технику, артиллерию и РСЗО в школе №2 Северска в ДНР, а в спортзале удерживают местных жителей, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:50

2022-07-04T21:50

2022-07-04T21:50

специальная военная операция на украине

северск

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска разместили технику, артиллерию и РСЗО в школе №2 Северска в ДНР, а в спортзале удерживают местных жителей, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики, в школе №2 (улица Богдана Хмельницкого), размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, а в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов", - сообщил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

донбасс

украина

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северск, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина