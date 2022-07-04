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ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города
ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города - РИА Новости, 04.07.2022
ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города
Украинские войска разместили технику, артиллерию и РСЗО в школе №2 Северска в ДНР, а в спортзале удерживают местных жителей, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:50
2022-07-04T21:50
2022-07-04T21:50
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска разместили технику, артиллерию и РСЗО в школе №2 Северска в ДНР, а в спортзале удерживают местных жителей, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики, в школе №2 (улица Богдана Хмельницкого), размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, а в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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северск, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города
Минобороны: украинские войска удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города