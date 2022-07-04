Рейтинг@Mail.ru
ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/seversk-1800218025.html
ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города
ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города - РИА Новости, 04.07.2022
ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города
Украинские войска разместили технику, артиллерию и РСЗО в школе №2 Северска в ДНР, а в спортзале удерживают местных жителей, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:50
2022-07-04T21:50
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798696996_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_3f7a778e7e49b18379dc4a3a0ac2d534.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска разместили технику, артиллерию и РСЗО в школе №2 Северска в ДНР, а в спортзале удерживают местных жителей, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Северске Донецкой Народной Республики, в школе №2 (улица Богдана Хмельницкого), размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, а в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
донецкая народная республика
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798696996_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_98bdc18d1f6fd66bebfd6b59beea21e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
21:50 04.07.2022
 
ВСУ удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города

Минобороны: украинские войска удерживают жителей Северска в спортзале одной из школ города

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский солдат в Донецкой области
Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский солдат в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские войска разместили технику, артиллерию и РСЗО в школе №2 Северска в ДНР, а в спортзале удерживают местных жителей, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Северске Донецкой Народной Республики, в школе №2 (улица Богдана Хмельницкого), размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, а в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов", - сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала