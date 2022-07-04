https://ria.ru/20220704/servis-1800073322.html

РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний

РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний - РИА Новости, 04.07.2022

РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний

Цифровой сервис "Профессионалы экспорта", который работает на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), позволит получить услуги и импортерам, рассказала на... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:48

2022-07-04T12:48

2022-07-04T12:48

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

вероника никишина

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровой сервис "Профессионалы экспорта", который работает на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), позволит получить услуги и импортерам, рассказала на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Поскольку Российский экспортный центр получил мандат на поддержку также и импорта, на цифровой платформе "Мой экспорт" мы планируем расширить функционал маркетплейса "Профессионалы экспорта", где аккредитованные партнеры РЭЦ предоставляют услуги экспортерам, и на импортную компоненту", - сообщила Никишина.По ее словам, уже сейчас можно воспользоваться услугами партнеров, которые ищут необходимые импортные комплектующие и оборудование для российских производителей."В ближайшее время будет добавлена возможность найти юристов, то есть юридически проверить детали импортного контракта, и логистов", - отметила глава РЭЦ."Профессионалы экспорта" - площадка, на которой экспортеры могут найти проверенных поставщиков нужных им услуг в сфере ВЭД, от юристов и логистов до консалтинговых фирм. Уже сейчас российским компаниям доступны 18 различных услуг по 8 направлениям поддержки, включая "Аналитические услуги", "Поиск покупателя", "Логистическое сопровождение", "E-commerce" и другие.

https://ria.ru/20220701/rets-1799518952.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, вероника никишина