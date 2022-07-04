Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/servis-1800073322.html
РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний
РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний - РИА Новости, 04.07.2022
РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний
Цифровой сервис "Профессионалы экспорта", который работает на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), позволит получить услуги и импортерам, рассказала на... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:48
2022-07-04T12:48
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800072330_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_d5f6e5903e4eb602438ddf788a13463e.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровой сервис "Профессионалы экспорта", который работает на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), позволит получить услуги и импортерам, рассказала на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Поскольку Российский экспортный центр получил мандат на поддержку также и импорта, на цифровой платформе "Мой экспорт" мы планируем расширить функционал маркетплейса "Профессионалы экспорта", где аккредитованные партнеры РЭЦ предоставляют услуги экспортерам, и на импортную компоненту", - сообщила Никишина.По ее словам, уже сейчас можно воспользоваться услугами партнеров, которые ищут необходимые импортные комплектующие и оборудование для российских производителей."В ближайшее время будет добавлена возможность найти юристов, то есть юридически проверить детали импортного контракта, и логистов", - отметила глава РЭЦ."Профессионалы экспорта" - площадка, на которой экспортеры могут найти проверенных поставщиков нужных им услуг в сфере ВЭД, от юристов и логистов до консалтинговых фирм. Уже сейчас российским компаниям доступны 18 различных услуг по 8 направлениям поддержки, включая "Аналитические услуги", "Поиск покупателя", "Логистическое сопровождение", "E-commerce" и другие.
https://ria.ru/20220701/rets-1799518952.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800072330_191:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_36f88f3d314fa201c11c2205ff89a5a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, вероника никишина
12:48 04.07.2022
 

РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт" на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
Логотип цифровой платформы Мой экспорт на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровой сервис "Профессионалы экспорта", который работает на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), позволит получить услуги и импортерам, рассказала на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

"Поскольку Российский экспортный центр получил мандат на поддержку также и импорта, на цифровой платформе "Мой экспорт" мы планируем расширить функционал маркетплейса "Профессионалы экспорта", где аккредитованные партнеры РЭЦ предоставляют услуги экспортерам, и на импортную компоненту", - сообщила Никишина.

По ее словам, уже сейчас можно воспользоваться услугами партнеров, которые ищут необходимые импортные комплектующие и оборудование для российских производителей.

"В ближайшее время будет добавлена возможность найти юристов, то есть юридически проверить детали импортного контракта, и логистов", - отметила глава РЭЦ.

"Профессионалы экспорта" - площадка, на которой экспортеры могут найти проверенных поставщиков нужных им услуг в сфере ВЭД, от юристов и логистов до консалтинговых фирм. Уже сейчас российским компаниям доступны 18 различных услуг по 8 направлениям поддержки, включая "Аналитические услуги", "Поиск покупателя", "Логистическое сопровождение", "E-commerce" и другие.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 12:31
РЭЦ готов защищать права экспортеров в недружественных юрисдикциях
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииВероника Никишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала