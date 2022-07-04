РЭЦ открывает "цифровое окно в импорт" для российских компаний
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт" на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровой сервис "Профессионалы экспорта", который работает на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), позволит получить услуги и импортерам, рассказала на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Поскольку Российский экспортный центр получил мандат на поддержку также и импорта, на цифровой платформе "Мой экспорт" мы планируем расширить функционал маркетплейса "Профессионалы экспорта", где аккредитованные партнеры РЭЦ предоставляют услуги экспортерам, и на импортную компоненту", - сообщила Никишина.
По ее словам, уже сейчас можно воспользоваться услугами партнеров, которые ищут необходимые импортные комплектующие и оборудование для российских производителей.
"В ближайшее время будет добавлена возможность найти юристов, то есть юридически проверить детали импортного контракта, и логистов", - отметила глава РЭЦ.
"Профессионалы экспорта" - площадка, на которой экспортеры могут найти проверенных поставщиков нужных им услуг в сфере ВЭД, от юристов и логистов до консалтинговых фирм. Уже сейчас российским компаниям доступны 18 различных услуг по 8 направлениям поддержки, включая "Аналитические услуги", "Поиск покупателя", "Логистическое сопровождение", "E-commerce" и другие.
"Поскольку Российский экспортный центр получил мандат на поддержку также и импорта, на цифровой платформе "Мой экспорт" мы планируем расширить функционал маркетплейса "Профессионалы экспорта", где аккредитованные партнеры РЭЦ предоставляют услуги экспортерам, и на импортную компоненту", - сообщила Никишина.
По ее словам, уже сейчас можно воспользоваться услугами партнеров, которые ищут необходимые импортные комплектующие и оборудование для российских производителей.
"В ближайшее время будет добавлена возможность найти юристов, то есть юридически проверить детали импортного контракта, и логистов", - отметила глава РЭЦ.
"Профессионалы экспорта" - площадка, на которой экспортеры могут найти проверенных поставщиков нужных им услуг в сфере ВЭД, от юристов и логистов до консалтинговых фирм. Уже сейчас российским компаниям доступны 18 различных услуг по 8 направлениям поддержки, включая "Аналитические услуги", "Поиск покупателя", "Логистическое сопровождение", "E-commerce" и другие.