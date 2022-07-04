Рейтинг@Mail.ru
В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/senkaku-1800031833.html
В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов
В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов - РИА Новости, 04.07.2022
В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов
Корабли Китая и России были замечены японской службой безопасности на море в прилегающей к островам Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) зоне, заявило... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:54
2022-07-04T10:54
в мире
япония
сенкаку
китай
министерство обороны японии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_0:117:2644:1604_1920x0_80_0_0_bebbc76b1e4a0100382a13935f0e4b71.jpg
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Корабли Китая и России были замечены японской службой безопасности на море в прилегающей к островам Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) зоне, заявило министерство обороны Японии, отметив, что вторжения в территориальные воды страны не было.Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория."Корабль китайских ВМС "Цзянвей-2" 4 июля в 7.44 (01.44 мск) вошел в прилежащую зону около острова Уоцури (острова Сенкаку – ред.). Затем в 7.50 (01.50 мск) он вышел из прилежащей зоны и направился на юго-запад", - говорится в сообщении.Японская сторона заявила протест Китаю в связи с заходом корабля."Сегодня корабль китайских ВМС "Цзянвей-2" вошел в прилежащую зону около островов Сенкаку, что было зафиксировано службой безопасности на море Японии. Вторжения в территориальные воды не было. По дипломатическим каналам китайской стороне передана обеспокоенность и протест, а также требование принять меры к недопущению подобного впредь", - заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.Он отметил, что это четвертый заход китайских военных кораблей в прилежащую зону около Сенкаку с 2016 года.Кроме того, как сообщило министерство обороны Японии, с 7.05 до 8.16 (01.05 – 2.16 мск) в эту же зону зашел фрегат - один из трех военных российских кораблей, которые, как утверждало минобороны Японии, 1 июля прошли в районе южной японской префектуры Окинава между островами Ёнагуни и Ириомоте. Тогда сообщалось о проходе противолодочного корабля "Удалой" №543, фрегата - сторожевого корабля класса "Стерегущий" №337 - и танкера типа "Дубна".Согласно нынешнему заявлению японского ведомства, два других российских корабля остались за пределами прилегающей к островам зоны.Японские военные считают, что китайский корабль вошел в зону для наблюдения за российским кораблем. Отмечается, что одновременный заход и китайского и российского корабля в эту зону наблюдается впервые с 2016 года.Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.После Второй мировой войны острова Сенкаку (Дяоюйдао) находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
https://ria.ru/20220620/yaponiya-1796834639.html
https://ria.ru/20220621/protest-1796919180.html
япония
сенкаку
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_176:0:2469:1720_1920x0_80_0_0_f632815edf91f93c6bdfc94cefa781ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сенкаку, китай, министерство обороны японии
10:54 04.07.2022
 
В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов

Минобороны Японии: корабли Китая и России прошли по прилегающей к островам Сенкаку зоне

© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Emily Wang
Сотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Корабли Китая и России были замечены японской службой безопасности на море в прилегающей к островам Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) зоне, заявило министерство обороны Японии, отметив, что вторжения в территориальные воды страны не было.
Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория.
Строительство платформы в Восточно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 18:34
Япония заявила протест Китаю из-за строительства буровой установки в море
"Корабль китайских ВМС "Цзянвей-2" 4 июля в 7.44 (01.44 мск) вошел в прилежащую зону около острова Уоцури (острова Сенкаку – ред.). Затем в 7.50 (01.50 мск) он вышел из прилежащей зоны и направился на юго-запад", - говорится в сообщении.
Японская сторона заявила протест Китаю в связи с заходом корабля.
"Сегодня корабль китайских ВМС "Цзянвей-2" вошел в прилежащую зону около островов Сенкаку, что было зафиксировано службой безопасности на море Японии. Вторжения в территориальные воды не было. По дипломатическим каналам китайской стороне передана обеспокоенность и протест, а также требование принять меры к недопущению подобного впредь", - заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.
Он отметил, что это четвертый заход китайских военных кораблей в прилежащую зону около Сенкаку с 2016 года.
Кроме того, как сообщило министерство обороны Японии, с 7.05 до 8.16 (01.05 – 2.16 мск) в эту же зону зашел фрегат - один из трех военных российских кораблей, которые, как утверждало минобороны Японии, 1 июля прошли в районе южной японской префектуры Окинава между островами Ёнагуни и Ириомоте. Тогда сообщалось о проходе противолодочного корабля "Удалой" №543, фрегата - сторожевого корабля класса "Стерегущий" №337 - и танкера типа "Дубна".
Согласно нынешнему заявлению японского ведомства, два других российских корабля остались за пределами прилегающей к островам зоны.
Японские военные считают, что китайский корабль вошел в зону для наблюдения за российским кораблем. Отмечается, что одновременный заход и китайского и российского корабля в эту зону наблюдается впервые с 2016 года.
Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.
После Второй мировой войны острова Сенкаку (Дяоюйдао) находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:10
Япония заявила протест КНР из-за захода китайских судов в воды у Сенкаку
 
В миреЯпонияСенкакуКитайМинистерство обороны Японии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала