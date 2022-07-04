https://ria.ru/20220704/senkaku-1800031833.html

В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов

В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов - РИА Новости, 04.07.2022

В Японии заявили о кораблях Китая и России, прошедших у спорных островов

Корабли Китая и России были замечены японской службой безопасности на море в прилегающей к островам Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) зоне, заявило... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:54

2022-07-04T10:54

2022-07-04T10:54

в мире

япония

сенкаку

китай

министерство обороны японии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144485/89/1444858909_0:117:2644:1604_1920x0_80_0_0_bebbc76b1e4a0100382a13935f0e4b71.jpg

ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Корабли Китая и России были замечены японской службой безопасности на море в прилегающей к островам Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) зоне, заявило министерство обороны Японии, отметив, что вторжения в территориальные воды страны не было.Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория."Корабль китайских ВМС "Цзянвей-2" 4 июля в 7.44 (01.44 мск) вошел в прилежащую зону около острова Уоцури (острова Сенкаку – ред.). Затем в 7.50 (01.50 мск) он вышел из прилежащей зоны и направился на юго-запад", - говорится в сообщении.Японская сторона заявила протест Китаю в связи с заходом корабля."Сегодня корабль китайских ВМС "Цзянвей-2" вошел в прилежащую зону около островов Сенкаку, что было зафиксировано службой безопасности на море Японии. Вторжения в территориальные воды не было. По дипломатическим каналам китайской стороне передана обеспокоенность и протест, а также требование принять меры к недопущению подобного впредь", - заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара.Он отметил, что это четвертый заход китайских военных кораблей в прилежащую зону около Сенкаку с 2016 года.Кроме того, как сообщило министерство обороны Японии, с 7.05 до 8.16 (01.05 – 2.16 мск) в эту же зону зашел фрегат - один из трех военных российских кораблей, которые, как утверждало минобороны Японии, 1 июля прошли в районе южной японской префектуры Окинава между островами Ёнагуни и Ириомоте. Тогда сообщалось о проходе противолодочного корабля "Удалой" №543, фрегата - сторожевого корабля класса "Стерегущий" №337 - и танкера типа "Дубна".Согласно нынешнему заявлению японского ведомства, два других российских корабля остались за пределами прилегающей к островам зоны.Японские военные считают, что китайский корабль вошел в зону для наблюдения за российским кораблем. Отмечается, что одновременный заход и китайского и российского корабля в эту зону наблюдается впервые с 2016 года.Минобороны РФ не раз отмечало, что полеты самолетов и дальние походы кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного и водного пространства, не нарушая границ других государств.После Второй мировой войны острова Сенкаку (Дяоюйдао) находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20220620/yaponiya-1796834639.html

https://ria.ru/20220621/protest-1796919180.html

япония

сенкаку

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сенкаку, китай, министерство обороны японии