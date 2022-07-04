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Украинские боевики заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке
Украинские боевики заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке - РИА Новости, 04.07.2022
Украинские боевики заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке
Украинские националисты оборудовали позиции и снайперские точки, а также заминировали подходы в школе №21 Щербиновки в ДНР, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:42
2022-07-04T21:42
2022-07-04T21:42
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали позиции и снайперские точки, а также заминировали подходы в школе №21 Щербиновки в ДНР, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Щербиновке Донецкой Народной Республики, в школе №21 (улица Дзержинского), украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - заявил генерал.
https://ria.ru/20220701/bezhentsy-1799723951.html
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украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
Украинские боевики заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке
Минобороны: националисты оборудовали позиции и заминировали подходы к школе в Щербиновке