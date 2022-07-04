https://ria.ru/20220704/scherbinovka-1800217131.html

Украинские боевики заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке

Украинские боевики заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке - РИА Новости, 04.07.2022

Украинские боевики заминировали подходы к занятой ими школе в Щербиновке

Украинские националисты оборудовали позиции и снайперские точки, а также заминировали подходы в школе №21 Щербиновки в ДНР, сообщил в понедельник руководитель... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:42

2022-07-04T21:42

2022-07-04T21:42

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782662993_976:795:3061:1968_1920x0_80_0_0_5c558ff9ec1088e95f1054bdad453344.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали позиции и снайперские точки, а также заминировали подходы в школе №21 Щербиновки в ДНР, сообщил в понедельник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Щербиновке Донецкой Народной Республики, в школе №21 (улица Дзержинского), украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - заявил генерал.

https://ria.ru/20220701/bezhentsy-1799723951.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр