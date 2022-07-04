https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800168847.html

Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки

Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки - РИА Новости, 04.07.2022

Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки

Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:44

2022-07-04T17:44

2022-07-04T17:44

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.Помимо этого, санкции коснутся экспорта в Белоруссию товаров "люкс", высокотехнологичных компонентов, применяющихся в области квантовых вычислений, а также импорта из Белоруссии железа и стали.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20220701/eksport-1799574401.html

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белоруссия, экономика, великобритания, в мире