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Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки
Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки - РИА Новости, 04.07.2022
Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки
Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:44
2022-07-04T17:44
2022-07-04T17:44
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.Помимо этого, санкции коснутся экспорта в Белоруссию товаров "люкс", высокотехнологичных компонентов, применяющихся в области квантовых вычислений, а также импорта из Белоруссии железа и стали.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220701/eksport-1799574401.html
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белоруссия, экономика, великобритания, в мире
Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки
Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки