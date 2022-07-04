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Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки - РИА Новости, 04.07.2022
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Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки
Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки - РИА Новости, 04.07.2022
Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки
Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:44
2022-07-04T17:44
белоруссия
экономика
великобритания
в мире
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.Помимо этого, санкции коснутся экспорта в Белоруссию товаров "люкс", высокотехнологичных компонентов, применяющихся в области квантовых вычислений, а также импорта из Белоруссии железа и стали.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
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белоруссия, экономика, великобритания, в мире
17:44 04.07.2022
 
Британия введет запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки

Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию продуктов нефтепереработки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"(Санкции включают запрет на) экспорт продуктов нефтепереработки", - говорится в документе.
Помимо этого, санкции коснутся экспорта в Белоруссию товаров "люкс", высокотехнологичных компонентов, применяющихся в области квантовых вычислений, а также импорта из Белоруссии железа и стали.
Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
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