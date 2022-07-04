https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800159257.html

Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали

Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали - РИА Новости, 04.07.2022

Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали

Великобритания введет во вторник запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, говорится в заявлении в понедельник на сайте британского правительства. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:19

2022-07-04T17:19

2022-07-04T17:19

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белоруссия

россия

ситуация в днр и лнр

экономика

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, говорится в заявлении в понедельник на сайте британского правительства.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20220702/sanktsii-1799773030.html

великобритания

белоруссия

россия

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великобритания, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр, экономика