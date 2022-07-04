Рейтинг@Mail.ru
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800159257.html
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали - РИА Новости, 04.07.2022
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали
Великобритания введет во вторник запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, говорится в заявлении в понедельник на сайте британского правительства. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:19
2022-07-04T17:19
великобритания
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/63/1556316395_0:52:3076:1782_1920x0_80_0_0_e1a1c021ac39b149333786aa97ca9daa.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, говорится в заявлении в понедельник на сайте британского правительства.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220702/sanktsii-1799773030.html
великобритания
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/63/1556316395_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_6dc6c8b3dc499d9944250be259d6bb61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр, экономика
17:19 04.07.2022
 
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали

Великобритания введет во вторник запрет на импорт белорусских железа и стали

© РИА Новости / Александр Коркка / Перейти в фотобанкРабочий в сталеплавильном цехе металлургического комбината
Рабочий в сталеплавильном цехе металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Александр Коркка
Перейти в фотобанк
Рабочий в сталеплавильном цехе металлургического комбината. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, говорится в заявлении в понедельник на сайте британского правительства.
"(Санкции включают) импорт белорусских железа и стали", - указывается в документе.
Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 12:43Союзное государство
Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции
 
ВеликобританияБелоруссияРоссияСитуация в ДНР и ЛНРЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала