https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800159257.html
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали - РИА Новости, 04.07.2022
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали
Великобритания введет во вторник запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, говорится в заявлении в понедельник на сайте британского правительства. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:19
2022-07-04T17:19
2022-07-04T17:19
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на импорт из Белоруссии железа и стали, говорится в заявлении в понедельник на сайте британского правительства.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 миллионов фунтов, отмечается в заявлении.
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великобритания, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр, экономика
Великобритания введет запрет на импорт белорусских железа и стали
Великобритания введет во вторник запрет на импорт белорусских железа и стали