https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800158680.html

Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс"

Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс" - РИА Новости, 04.07.2022

Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс"

Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, говорится в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T17:15

2022-07-04T17:15

2022-07-04T17:16

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."(Санкции включают) экспорт товаров люкс, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки", - говорится в документе.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 млн фунтов, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html

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белоруссия

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Варвара Скокшина

великобритания, белоруссия, в мире