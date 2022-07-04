https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800158680.html
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс"
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс" - РИА Новости, 04.07.2022
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс"
Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, говорится в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:15
2022-07-04T17:15
2022-07-04T17:16
великобритания
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в мире
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."(Санкции включают) экспорт товаров люкс, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки", - говорится в документе.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 млн фунтов, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, белоруссия, в мире
17:15 04.07.2022 (обновлено: 17:16 04.07.2022)
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс"
Великобритания во вторник введет запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс"