Рейтинг@Mail.ru
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс" - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800158680.html
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс"
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс" - РИА Новости, 04.07.2022
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс"
Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, говорится в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T17:15
2022-07-04T17:16
великобритания
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства."(Санкции включают) экспорт товаров люкс, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки", - говорится в документе.Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 млн фунтов, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html
великобритания
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_325:277:2686:2048_1920x0_80_0_0_8aa7fd58e71df81f7e6023554a86e498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, белоруссия, в мире
17:15 04.07.2022 (обновлено: 17:16 04.07.2022)
 
Великобритания запретит экспорт в Белоруссию товаров "люкс"

Великобритания во вторник введет запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс"

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Великобритания введет во вторник запрет на экспорт в Белоруссию товаров "люкс", включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"(Санкции включают) экспорт товаров люкс, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки", - говорится в документе.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
15:33
"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России
Новые санкции Великобритании в отношении Белоруссии будут нацелены на продукцию общей стоимостью 60 млн фунтов, отмечается в заявлении.
 
ВеликобританияБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала