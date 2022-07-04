https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html

"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России

"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России - РИА Новости, 04.07.2022

"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России

Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на статью о том, что Европу ждет "жесткая рецессия" при прекращении поставок российского газа. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:33

2022-07-04T15:33

2022-07-04T15:53

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европа

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экономика

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на статью о том, что Европу ждет "жесткая рецессия" при прекращении поставок российского газа.Многие обвинили власти в неспособности решать проблемы, связанные с обеспечением людей энергоресурсами, а некоторые предположили, что санкции Запада изначально были придуманы не против России, а против самих себя."Отрицать это больше невозможно: все, что наши политики делают, — это вредят нам", — считает Bert."Кто же мог подумать, что Россия будет мстить?" — сыронизировал Bastienne."Мы возвращаемся в старые добрые времена, когда нам приходилось жечь уголь и дрова. Германия вновь открыла угольные шахты, и нам тоже следует это сделать, вместо того чтобы зря терять время", — подчеркнул P.A-."Итак, Россия, как и раньше, продает энергоносители другим странам, а Европа фактически ввела санкции против самой себя. Иисус рыдает", — отметил Jimmybob1983."И что, по вашему мнению, Россия сделает, когда наступит осень, зная, что у нее на руках все козыри? Лично я уверен, что санкции и зеленая политика разрабатывались, чтобы наказать нас, а вовсе не Россию", — выразил мнение Tgheretford."Все сводится к решениям наших бесполезных политиков, которые принимали на протяжении многих лет. Нам следовало строить АЭС, а не закрывать их. И добычу методом фрекинга нужно было начать еще десять лет назад. Но следует помнить, что эти факторы никак не затрагивают самых богатых граждан страны", — написал sparky56789."Европа всегда будет нуждаться в нефти и газе из России", — подытожили читатели.После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/moravetskiy-1800122981.html

https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799916002.html

https://ria.ru/20220704/retsessiya-1800119536.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

цены на нефть, россия, европа, германия, экономика