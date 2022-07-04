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"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России - РИА Новости, 04.07.2022
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"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России
"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России - РИА Новости, 04.07.2022
"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России
Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на статью о том, что Европу ждет "жесткая рецессия" при прекращении поставок российского газа. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:33
2022-07-04T15:53
цены на нефть
россия
европа
германия
экономика
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на статью о том, что Европу ждет "жесткая рецессия" при прекращении поставок российского газа.Многие обвинили власти в неспособности решать проблемы, связанные с обеспечением людей энергоресурсами, а некоторые предположили, что санкции Запада изначально были придуманы не против России, а против самих себя."Отрицать это больше невозможно: все, что наши политики делают, — это вредят нам", — считает Bert."Кто же мог подумать, что Россия будет мстить?" — сыронизировал Bastienne."Мы возвращаемся в старые добрые времена, когда нам приходилось жечь уголь и дрова. Германия вновь открыла угольные шахты, и нам тоже следует это сделать, вместо того чтобы зря терять время", — подчеркнул P.A-."Итак, Россия, как и раньше, продает энергоносители другим странам, а Европа фактически ввела санкции против самой себя. Иисус рыдает", — отметил Jimmybob1983."И что, по вашему мнению, Россия сделает, когда наступит осень, зная, что у нее на руках все козыри? Лично я уверен, что санкции и зеленая политика разрабатывались, чтобы наказать нас, а вовсе не Россию", — выразил мнение Tgheretford."Все сводится к решениям наших бесполезных политиков, которые принимали на протяжении многих лет. Нам следовало строить АЭС, а не закрывать их. И добычу методом фрекинга нужно было начать еще десять лет назад. Но следует помнить, что эти факторы никак не затрагивают самых богатых граждан страны", — написал sparky56789."Европа всегда будет нуждаться в нефти и газе из России", — подытожили читатели.После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220704/moravetskiy-1800122981.html
https://ria.ru/20220703/sanktsii-1799916002.html
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цены на нефть, россия, европа, германия, экономика
15:33 04.07.2022 (обновлено: 15:53 04.07.2022)
 
"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России

Британские читатели Daily Mail признали, что антироссийские санкции наказали их самих

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Читатели британского таблоида Daily Mail отреагировали на статью о том, что Европу ждет "жесткая рецессия" при прекращении поставок российского газа.
Многие обвинили власти в неспособности решать проблемы, связанные с обеспечением людей энергоресурсами, а некоторые предположили, что санкции Запада изначально были придуманы не против России, а против самих себя.
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Вчера, 15:06В мире
Премьер Польши признал, что Россия выходит из-под санкций невредимой
"Отрицать это больше невозможно: все, что наши политики делают, — это вредят нам", — считает Bert.
"Кто же мог подумать, что Россия будет мстить?" — сыронизировал Bastienne.
"Мы возвращаемся в старые добрые времена, когда нам приходилось жечь уголь и дрова. Германия вновь открыла угольные шахты, и нам тоже следует это сделать, вместо того чтобы зря терять время", — подчеркнул P.A-.
"Итак, Россия, как и раньше, продает энергоносители другим странам, а Европа фактически ввела санкции против самой себя. Иисус рыдает", — отметил Jimmybob1983.
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Лавров назвал цель западных санкций
"И что, по вашему мнению, Россия сделает, когда наступит осень, зная, что у нее на руках все козыри? Лично я уверен, что санкции и зеленая политика разрабатывались, чтобы наказать нас, а вовсе не Россию", — выразил мнение Tgheretford.
"Все сводится к решениям наших бесполезных политиков, которые принимали на протяжении многих лет. Нам следовало строить АЭС, а не закрывать их. И добычу методом фрекинга нужно было начать еще десять лет назад. Но следует помнить, что эти факторы никак не затрагивают самых богатых граждан страны", — написал sparky56789.
"Европа всегда будет нуждаться в нефти и газе из России", — подытожили читатели.
После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции против Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Эти меры нанесли серьезный удар по западным странам — взвинтили инфляцию и привели к росту цен на продукты питания и топливо.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Лондон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 14:54
Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов, показало исследование
 
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