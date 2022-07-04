https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800121632.html

Глава МИД Венесуэлы рассказал о влиянии антироссийских санкций на США и ЕС

Глава МИД Венесуэлы рассказал о влиянии антироссийских санкций на США и ЕС - РИА Новости, 04.07.2022

Глава МИД Венесуэлы рассказал о влиянии антироссийских санкций на США и ЕС

Результатом вводимых США санкций против России, или "принудительных мер" против Венесуэлы стал ущерб экономикам самих Америки и Европы, поскольку при введении... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:01

2022-07-04T15:01

2022-07-04T15:01

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Результатом вводимых США санкций против России, или "принудительных мер" против Венесуэлы стал ущерб экономикам самих Америки и Европы, поскольку при введении ограничений был допущен непростительный просчёт - страны Запада сейчас не знают, как решить сложности и вернуться к нормальной жизни, заявил глава МИД Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса."Крайне отрицательно оцениваем политику, которую на протяжении многих лет проводят США... Если говорить о нашей стране, то из-за неправильной политики, проводимой президентом Обамой и последующими президентами, мы тоже стали жертвами незаконных односторонних санкций - принудительных мер. Мы называем их принудительными мерами, это не санкции, потому что санкции вводятся против тех, кто имеет власть принимать какие-то решения. Но здесь мы считаем, что администрация США принимает эти решения самостоятельно, и мы видим массовое применение санкций против РФ - самых различных, задача которых в том, чтобы остановить экономическое развитие России", - сказал министр на пресс-конференции в понедельник.Однако, по его словам, своей цели санкции США против России не достигли, они оказались "непростительным просчетом"."Результатом этого просчёта является та проблема, с которой столкнулась экономика США и ЕС, которые сейчас не знают, как решить возникшие сложности и вернуться к нормальной жизни. Это безусловно ударит по народам этих стран и может привести к определённым изменениям, в частности на территории ЕС", - добавил Тортоса, уточнив, что осуждает введение одностороннее санкций - этим должна заниматься ООН, и решение о давлении может принимать только она.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800065578.html

https://ria.ru/20220702/evropa-1799708503.html

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цены на нефть, россия, сша, оон, евросоюз, украина