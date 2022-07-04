Глава МИД Венесуэлы рассказал о влиянии антироссийских санкций на США и ЕС
Глава МИД Венесуэлы Тортоса: антироссийские санкции ударили по США и Европе
© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Результатом вводимых США санкций против России, или "принудительных мер" против Венесуэлы стал ущерб экономикам самих Америки и Европы, поскольку при введении ограничений был допущен непростительный просчёт - страны Запада сейчас не знают, как решить сложности и вернуться к нормальной жизни, заявил глава МИД Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.
"Крайне отрицательно оцениваем политику, которую на протяжении многих лет проводят США... Если говорить о нашей стране, то из-за неправильной политики, проводимой президентом Обамой и последующими президентами, мы тоже стали жертвами незаконных односторонних санкций - принудительных мер. Мы называем их принудительными мерами, это не санкции, потому что санкции вводятся против тех, кто имеет власть принимать какие-то решения.
Но здесь мы считаем, что администрация США принимает эти решения самостоятельно, и мы видим массовое применение санкций против РФ - самых различных, задача которых в том, чтобы остановить экономическое развитие России", - сказал министр на пресс-конференции в понедельник.
Однако, по его словам, своей цели санкции США против России не достигли, они оказались "непростительным просчетом".
"Результатом этого просчёта является та проблема, с которой столкнулась экономика США и ЕС, которые сейчас не знают, как решить возникшие сложности и вернуться к нормальной жизни. Это безусловно ударит по народам этих стран и может привести к определённым изменениям, в частности на территории ЕС", - добавил Тортоса, уточнив, что осуждает введение одностороннее санкций - этим должна заниматься ООН, и решение о давлении может принимать только она.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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