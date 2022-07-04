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Российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР

Российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР - РИА Новости, 04.07.2022

Российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР

Воздушно-космические силы России в воздушном бою в небе над ДНР сбили украинский истребитель Су-25, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:51

2022-07-04T11:51

2022-07-04T11:55

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

су-25

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в воздушном бою в небе над ДНР сбили украинский истребитель Су-25, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой народной республики российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, су-25, в мире, россия, украина