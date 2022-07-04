https://ria.ru/20220704/samolet-1800050794.html
Российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР
Российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР - РИА Новости, 04.07.2022
Российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР
Воздушно-космические силы России в воздушном бою в небе над ДНР сбили украинский истребитель Су-25, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:51
2022-07-04T11:51
2022-07-04T11:55
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
су-25
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в воздушном бою в небе над ДНР сбили украинский истребитель Су-25, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ."В ходе воздушного боя в районе Ясная Поляна Донецкой народной республики российским истребителем сбит Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1db26cdc4f61869c5eb9464a2d80430a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, су-25, в мире, россия, украина
11:51 04.07.2022 (обновлено: 11:55 04.07.2022)
Российский истребитель сбил украинский Су-25 в небе над ДНР
Минобороны: российский истребитель сбил Су-25 Воздушных сил Украины в небе над ДНР