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Канадский генерал рассказал, как украинские резервисты воюют на легковушках - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/rezervisty-1800186636.html
Канадский генерал рассказал, как украинские резервисты воюют на легковушках
Канадский генерал рассказал, как украинские резервисты воюют на легковушках - РИА Новости, 04.07.2022
Канадский генерал рассказал, как украинские резервисты воюют на легковушках
Бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер рассказал, что украинские резервисты из-за недостатка вооружения вступают в бой с бронетехникой... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T18:46
2022-07-04T18:46
специальная военная операция на украине
нато
украина
владимир зеленский
донбасс
киев
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер рассказал, что украинские резервисты из-за недостатка вооружения вступают в бой с бронетехникой на собственных легковых автомобилях.По словам канадского генерала, отряды территориальной обороны были созданы для защиты жителями собственных городов, но Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий использовать этих бойцов на любых участках фронта.Бывший военный в настоящее время возглавляет Стратегический консультативный совет, который занимается лоббированием поставок вооружений Украине. Недавно посетивший эту страну Хиллер заявил изданию, что у ее войск "почти нет артиллерии", а их численность в 12 раз уступает российской.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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нато, украина, владимир зеленский, донбасс, киев, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
18:46 04.07.2022
 
Канадский генерал рассказал, как украинские резервисты воюют на легковушках

Экс-начштаба армии Канады Хиллер: Киев бросает на танки резервистов в легковушках

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии
Продвижение колонн российской армии - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер рассказал, что украинские резервисты из-за недостатка вооружения вступают в бой с бронетехникой на собственных легковых автомобилях.
По словам канадского генерала, отряды территориальной обороны были созданы для защиты жителями собственных городов, но Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий использовать этих бойцов на любых участках фронта.
"Они (бойцы теробороны) выехали против российских танков и бронемашин на собственных автомобилях", - приводит газета Times слова генерала, возглавлявшего штаб канадской армии с 2005 по 2008 год. Он не стал уточнять, чем закончился этот бой.
Бывший военный в настоящее время возглавляет Стратегический консультативный совет, который занимается лоббированием поставок вооружений Украине. Недавно посетивший эту страну Хиллер заявил изданию, что у ее войск "почти нет артиллерии", а их численность в 12 раз уступает российской.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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21 июня, 15:23Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаВладимир ЗеленскийДонбассКиевВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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