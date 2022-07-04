https://ria.ru/20220704/rezervisty-1800186636.html

Канадский генерал рассказал, как украинские резервисты воюют на легковушках

Канадский генерал рассказал, как украинские резервисты воюют на легковушках - РИА Новости, 04.07.2022

Канадский генерал рассказал, как украинские резервисты воюют на легковушках

Бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер рассказал, что украинские резервисты из-за недостатка вооружения вступают в бой с бронетехникой... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T18:46

2022-07-04T18:46

2022-07-04T18:46

специальная военная операция на украине

нато

украина

владимир зеленский

донбасс

киев

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер рассказал, что украинские резервисты из-за недостатка вооружения вступают в бой с бронетехникой на собственных легковых автомобилях.По словам канадского генерала, отряды территориальной обороны были созданы для защиты жителями собственных городов, но Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий использовать этих бойцов на любых участках фронта.Бывший военный в настоящее время возглавляет Стратегический консультативный совет, который занимается лоббированием поставок вооружений Украине. Недавно посетивший эту страну Хиллер заявил изданию, что у ее войск "почти нет артиллерии", а их численность в 12 раз уступает российской.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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