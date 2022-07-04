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Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов, показало исследование - РИА Новости, 04.07.2022
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Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов, показало исследование
Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов, показало исследование - РИА Новости, 04.07.2022
Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов, показало исследование
Риск рецессии в Европе на фоне снижения поставок газа из России увеличился до 40%, сообщил в понедельник британский Центр исследований экономики и бизнеса... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:54
2022-07-04T14:54
в мире
великобритания
европа
россия
экономика
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Риск рецессии в Европе на фоне снижения поставок газа из России увеличился до 40%, сообщил в понедельник британский Центр исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR)."Риск экономического спада в Европе этой зимой оценивается примерно в 40%, отчасти из-за зависимости большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа", - говорится в докладе.Италия и Франция также находятся в состоянии повышенной готовности, так как поставки газа в эти страны находятся под угрозой, сказано в документе.Что касается Великобритании, несмотря на то что страна получает большую часть газа из Норвегии, она все равно зависит от цен на мировом рынке. "Кроме того, у Великобритании очень ограниченные мощности для хранения, что означает, что она менее способна пережить временные ценовые шоки",- отмечается в исследовании.В случае прекращения поставок газа странам придется закрыть промышленные предприятия и масштаб последствий будет зависеть от объема газа, используемого в промышленности, говорится в отчёте.В Германии в 2021 году этот показатель составлял 37%, в Италии – 25%, в Великобритании – 23%, однако помимо этого значительное снижение поставок приведет к дальнейшему росту цен на фоне и так высокой инфляции, что также приведет к ухудшению экономической ситуации в Европе, отмечается в исследовании."Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая – Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета – Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров – на две трети – к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.
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в мире, великобритания, европа, россия, экономика
14:54 04.07.2022
 
Риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов, показало исследование

CEBR: риск рецессии в Европе из-за снижения поставок газа из России вырос до 40 процентов

© AP Photo / Matt DunhamЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Риск рецессии в Европе на фоне снижения поставок газа из России увеличился до 40%, сообщил в понедельник британский Центр исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR).
"Риск экономического спада в Европе этой зимой оценивается примерно в 40%, отчасти из-за зависимости большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа", - говорится в докладе.
Италия и Франция также находятся в состоянии повышенной готовности, так как поставки газа в эти страны находятся под угрозой, сказано в документе.
Что касается Великобритании, несмотря на то что страна получает большую часть газа из Норвегии, она все равно зависит от цен на мировом рынке. "Кроме того, у Великобритании очень ограниченные мощности для хранения, что означает, что она менее способна пережить временные ценовые шоки",- отмечается в исследовании.
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В случае прекращения поставок газа странам придется закрыть промышленные предприятия и масштаб последствий будет зависеть от объема газа, используемого в промышленности, говорится в отчёте.
В Германии в 2021 году этот показатель составлял 37%, в Италии – 25%, в Великобритании – 23%, однако помимо этого значительное снижение поставок приведет к дальнейшему росту цен на фоне и так высокой инфляции, что также приведет к ухудшению экономической ситуации в Европе, отмечается в исследовании.
"Газпром" в конце апреля перестал поставлять газ компаниям "Булгаргаз" в Болгарию и PGNiG в Польшу, в последние дни мая – Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а в начале лета – Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров – на две трети – к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления.
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