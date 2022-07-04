https://ria.ru/20220704/rets-1800141860.html

РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт"

РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 04.07.2022

РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт"

Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") становится быстрее и лучше, заявил во время посещения стенда "Сделано в России" на международной промышленной... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T16:21

2022-07-04T16:21

2022-07-04T16:21

справки

михаил мишустин

иннопром

екатеринбург

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") становится быстрее и лучше, заявил во время посещения стенда "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин."Система "стала быстрее и лучше", - отметил глава правительства России, ознакомившись с интерфейсом платформы "Мой экспорт" на примере регистрации компании на международную выставку на стенде "Сделано в России" в ходе интерактивной презентации."Как вы видите, процесс подачи заявки на участие в международных выставках на цифровой платформе "Мой экспорт" совсем несложный. С момента запуска этот сервис позволил сократить срок подачи, проверки заявки и отбора с 3-4 недель до одного-двух дней, что позволяет нам оперативнее реагировать на запросы компаний", - рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.По ее словам, "это очень актуально для компаний, поскольку в текущих условиях традиционный инструмент по размещению продукции на международных выставках получил новое развитие".

https://ria.ru/20220704/eksportery-1800127195.html

екатеринбург

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, михаил мишустин, иннопром, екатеринбург