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РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 04.07.2022
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РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт"
РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 04.07.2022
РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт"
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") становится быстрее и лучше, заявил во время посещения стенда "Сделано в России" на международной промышленной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:21
2022-07-04T16:21
справки
михаил мишустин
иннопром
екатеринбург
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") становится быстрее и лучше, заявил во время посещения стенда "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин."Система "стала быстрее и лучше", - отметил глава правительства России, ознакомившись с интерфейсом платформы "Мой экспорт" на примере регистрации компании на международную выставку на стенде "Сделано в России" в ходе интерактивной презентации."Как вы видите, процесс подачи заявки на участие в международных выставках на цифровой платформе "Мой экспорт" совсем несложный. С момента запуска этот сервис позволил сократить срок подачи, проверки заявки и отбора с 3-4 недель до одного-двух дней, что позволяет нам оперативнее реагировать на запросы компаний", - рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.По ее словам, "это очень актуально для компаний, поскольку в текущих условиях традиционный инструмент по размещению продукции на международных выставках получил новое развитие".
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справки, михаил мишустин, иннопром, екатеринбург
16:21 04.07.2022
 

РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт"

© РИА Новости / Павел БедняковГенеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает стенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке "Иннопром-2022"
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает стенд Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2022 - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") становится быстрее и лучше, заявил во время посещения стенда "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Система "стала быстрее и лучше", - отметил глава правительства России, ознакомившись с интерфейсом платформы "Мой экспорт" на примере регистрации компании на международную выставку на стенде "Сделано в России" в ходе интерактивной презентации.
Стенд Made in Russia на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
15:27
РЭЦ расширил географию и количество международных выставок для экспортеров
"Как вы видите, процесс подачи заявки на участие в международных выставках на цифровой платформе "Мой экспорт" совсем несложный. С момента запуска этот сервис позволил сократить срок подачи, проверки заявки и отбора с 3-4 недель до одного-двух дней, что позволяет нам оперативнее реагировать на запросы компаний", - рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
По ее словам, "это очень актуально для компаний, поскольку в текущих условиях традиционный инструмент по размещению продукции на международных выставках получил новое развитие".
"Нам удалось значительно расширить географию мероприятий и увеличить количество предлагаемых для наших компаний выставок, а цифровая подача документов значительно упростила к ним доступ. Уже сейчас мы видим рост спроса как у экспортеров, так и у импортеров. По сравнению с прошлым годом, с марта 2022 года компании стали в четыре раза чаще подавать заявки на участие в выставках. С марта по июнь 2022 года мы получили более 5 тысяч цифровых заявок", - заключила глава РЭЦ.
 
СправкиМихаил МишустинИннопромЕкатеринбург
 
 
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