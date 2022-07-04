https://ria.ru/20220704/rets-1800141860.html
РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт"
РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 04.07.2022
РЭЦ: Мишустин отметил улучшения платформы "Мой экспорт"
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") становится быстрее и лучше, заявил во время посещения стенда "Сделано в России" на международной промышленной... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T16:21
2022-07-04T16:21
2022-07-04T16:21
справки
михаил мишустин
иннопром
екатеринбург
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") становится быстрее и лучше, заявил во время посещения стенда "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин."Система "стала быстрее и лучше", - отметил глава правительства России, ознакомившись с интерфейсом платформы "Мой экспорт" на примере регистрации компании на международную выставку на стенде "Сделано в России" в ходе интерактивной презентации."Как вы видите, процесс подачи заявки на участие в международных выставках на цифровой платформе "Мой экспорт" совсем несложный. С момента запуска этот сервис позволил сократить срок подачи, проверки заявки и отбора с 3-4 недель до одного-двух дней, что позволяет нам оперативнее реагировать на запросы компаний", - рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.По ее словам, "это очень актуально для компаний, поскольку в текущих условиях традиционный инструмент по размещению продукции на международных выставках получил новое развитие".
https://ria.ru/20220704/eksportery-1800127195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, михаил мишустин, иннопром, екатеринбург
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") становится быстрее и лучше, заявил во время посещения стенда "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Система "стала быстрее и лучше", - отметил глава правительства России, ознакомившись с интерфейсом платформы "Мой экспорт" на примере регистрации компании на международную выставку на стенде "Сделано в России" в ходе интерактивной презентации.
"Как вы видите, процесс подачи заявки на участие в международных выставках на цифровой платформе "Мой экспорт" совсем несложный. С момента запуска этот сервис позволил сократить срок подачи, проверки заявки и отбора с 3-4 недель до одного-двух дней, что позволяет нам оперативнее реагировать на запросы компаний", - рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина
.
По ее словам, "это очень актуально для компаний, поскольку в текущих условиях традиционный инструмент по размещению продукции на международных выставках получил новое развитие".
"Нам удалось значительно расширить географию мероприятий и увеличить количество предлагаемых для наших компаний выставок, а цифровая подача документов значительно упростила к ним доступ. Уже сейчас мы видим рост спроса как у экспортеров, так и у импортеров. По сравнению с прошлым годом, с марта 2022 года компании стали в четыре раза чаще подавать заявки на участие в выставках. С марта по июнь 2022 года мы получили более 5 тысяч цифровых заявок", - заключила глава РЭЦ.