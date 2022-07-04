https://ria.ru/20220704/restoran-1800029502.html

В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка"

В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 04.07.2022

В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка"

Два ресторана сети "Вкусно — и точка" открылись в Калининграде у Северного и Южного вокзалов на месте бывших ресторанов McDonald's. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:48

2022-07-04T10:48

2022-07-04T10:50

калининград

россия

москва

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794867880_164:0:2843:1507_1920x0_80_0_0_3e24330cd004240305c4e44ae73a2544.jpg

КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Два ресторана сети "Вкусно — и точка" открылись в Калининграде у Северного и Южного вокзалов на месте бывших ресторанов McDonald's.Посетители в соцсетях делятся отзывами о новом заведении."Решили сходить с семьёй из любопытства, понравилось, в меню много прежних позиций. Но очереди удивили", - пишет Евгений."Полно самых разных бургерных по городу, не понимаю этой зацикленности и огромных очередей", - отмечает Ольга.В Калининграде работали три ресторана McDonald's, они закрылись 15 марта.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

калининград

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, россия, москва, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, экономика