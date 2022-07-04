https://ria.ru/20220704/restoran-1800029502.html
В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка"
В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 04.07.2022
В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка"
Два ресторана сети "Вкусно — и точка" открылись в Калининграде у Северного и Южного вокзалов на месте бывших ресторанов McDonald's. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:48
2022-07-04T10:48
2022-07-04T10:50
калининград
россия
москва
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794867880_164:0:2843:1507_1920x0_80_0_0_3e24330cd004240305c4e44ae73a2544.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Два ресторана сети "Вкусно — и точка" открылись в Калининграде у Северного и Южного вокзалов на месте бывших ресторанов McDonald's.Посетители в соцсетях делятся отзывами о новом заведении."Решили сходить с семьёй из любопытства, понравилось, в меню много прежних позиций. Но очереди удивили", - пишет Евгений."Полно самых разных бургерных по городу, не понимаю этой зацикленности и огромных очередей", - отмечает Ольга.В Калининграде работали три ресторана McDonald's, они закрылись 15 марта.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html
калининград
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794867880_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_b23a4724bb188419b93564e783829474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, россия, москва, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, экономика
10:48 04.07.2022 (обновлено: 10:50 04.07.2022)
В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка"
В Калининграде у Северного и Южного вокзалов открылись два ресторана "Вкусно — и точка"
КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Два ресторана сети "Вкусно — и точка" открылись в Калининграде у Северного и Южного вокзалов на месте бывших ресторанов McDonald's.
Посетители в соцсетях делятся отзывами о новом заведении.
"Решили сходить с семьёй из любопытства, понравилось, в меню много прежних позиций. Но очереди удивили", - пишет Евгений.
"Полно самых разных бургерных по городу, не понимаю этой зацикленности и огромных очередей", - отмечает Ольга.
В Калининграде
работали три ресторана McDonald's
, они закрылись 15 марта.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве
и Подмосковье
12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.