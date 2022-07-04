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В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 04.07.2022
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В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка"
В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 04.07.2022
В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка"
Два ресторана сети "Вкусно — и точка" открылись в Калининграде у Северного и Южного вокзалов на месте бывших ресторанов McDonald's. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:48
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калининград
россия
москва
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
экономика
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Два ресторана сети "Вкусно — и точка" открылись в Калининграде у Северного и Южного вокзалов на месте бывших ресторанов McDonald's.Посетители в соцсетях делятся отзывами о новом заведении."Решили сходить с семьёй из любопытства, понравилось, в меню много прежних позиций. Но очереди удивили", - пишет Евгений."Полно самых разных бургерных по городу, не понимаю этой зацикленности и огромных очередей", - отмечает Ольга.В Калининграде работали три ресторана McDonald's, они закрылись 15 марта.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
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калининград, россия, москва, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, экономика
10:48 04.07.2022 (обновлено: 10:50 04.07.2022)
 
В Калининграде открылись два ресторана "Вкусно — и точка"

В Калининграде у Северного и Южного вокзалов открылись два ресторана "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка"
Сотрудник сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник сети ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка" . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Два ресторана сети "Вкусно — и точка" открылись в Калининграде у Северного и Южного вокзалов на месте бывших ресторанов McDonald's.
Посетители в соцсетях делятся отзывами о новом заведении.
"Решили сходить с семьёй из любопытства, понравилось, в меню много прежних позиций. Но очереди удивили", - пишет Евгений.
"Полно самых разных бургерных по городу, не понимаю этой зацикленности и огромных очередей", - отмечает Ольга.
В Калининграде работали три ресторана McDonald's, они закрылись 15 марта.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
Сотрудница закрытого ресторана Макдоналдс на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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