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В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян
В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян - РИА Новости, 04.07.2022
В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян
В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352, сообщил в понедельник Национальный институт... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T20:17
2022-07-04T20:17
2022-07-04T20:17
в мире
нидерланды
оспа обезьян
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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352, сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения страны (RIVM)."Оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах (по данным от 4 июля 2022 г.)", - говорится в сообщении института.Отмечается, что среди заболевших - ребенок младшего школьного возраста. Как именно он заразился, институту неизвестно, однако в ведомстве заявили, что сексуальное насилие в его отношении не подозревается.Ранее RIVM сообщил, что "значительную долю" тех, кто сдал положительный тест на оспу обезьян, составляют мужчины, практикующие однополый секс.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220702/ospa-1799775777.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, оспа обезьян
В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян
В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян, число заболевших увеличилось до 352
ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352, сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения страны (RIVM).
"Оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах
(по данным от 4 июля 2022 г.)", - говорится в сообщении института.
Отмечается, что среди заболевших - ребенок младшего школьного возраста. Как именно он заразился, институту неизвестно, однако в ведомстве заявили, что сексуальное насилие в его отношении не подозревается.
Ранее RIVM сообщил, что "значительную долю" тех, кто сдал положительный тест на оспу обезьян, составляют мужчины, практикующие однополый секс.
Оспа обезьян
- редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.