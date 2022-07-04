https://ria.ru/20220704/rebenok-1800203443.html

В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян

В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян - РИА Новости, 04.07.2022

В Нидерландах впервые ребенок заразился оспой обезьян

В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352, сообщил в понедельник Национальный институт... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T20:17

2022-07-04T20:17

2022-07-04T20:17

в мире

нидерланды

оспа обезьян

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ПАРИЖ, 4 июл - РИА Новости. В Нидерландах выявлен первый случай заражения оспой обезьян ребенка, число заболевших увеличилось до 352, сообщил в понедельник Национальный институт здравоохранения страны (RIVM)."Оспа обезьян диагностирована у 352 человек в Нидерландах (по данным от 4 июля 2022 г.)", - говорится в сообщении института.Отмечается, что среди заболевших - ребенок младшего школьного возраста. Как именно он заразился, институту неизвестно, однако в ведомстве заявили, что сексуальное насилие в его отношении не подозревается.Ранее RIVM сообщил, что "значительную долю" тех, кто сдал положительный тест на оспу обезьян, составляют мужчины, практикующие однополый секс.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220702/ospa-1799775777.html

нидерланды

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, оспа обезьян