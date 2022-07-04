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Российские саперы разминировали более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/razminirovanie-1800221028.html
Российские саперы разминировали более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022
Российские саперы разминировали более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и саперы проверили в ходе разминирования более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге руководитель... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T22:06
2022-07-04T22:06
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
донецкая народная республика
донбасс
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные и саперы проверили в ходе разминирования более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил МизинцевОн добавил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов.
https://ria.ru/20220626/vooruzhenie-1798242133.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс
22:06 04.07.2022
 
Российские саперы разминировали более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Минобороны сообщило о разминировании более 3,7 тысячи гектаров в Донбассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСапер сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ
Сапер сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сапер сводного отряда Международного противоминного центра ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные и саперы проверили в ходе разминирования более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев

"Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3725,93 гектара территории", - сказал Мизинцев.

Он добавил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов.
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Специальная военная операция на УкраинеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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