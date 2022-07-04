https://ria.ru/20220704/razminirovanie-1800221028.html

Российские саперы разминировали более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 04.07.2022

Российские саперы разминировали более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и саперы проверили в ходе разминирования более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге руководитель... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T22:06

2022-07-04T22:06

2022-07-04T22:06

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

донецкая народная республика

донбасс

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Российские военные и саперы проверили в ходе разминирования более 3,7 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР, заявил в понедельник на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил МизинцевОн добавил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 46 тысяч взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220626/vooruzhenie-1798242133.html

луганская народная республика

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика, донецкая народная республика, донбасс