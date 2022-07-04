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Социологи выяснили, о чем чаще всего говорят россияне с друзьями - РИА Новости, 04.07.2022
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Социологи выяснили, о чем чаще всего говорят россияне с друзьями
Социологи выяснили, о чем чаще всего говорят россияне с друзьями - РИА Новости, 04.07.2022
Социологи выяснили, о чем чаще всего говорят россияне с друзьями
Чаще всего россияне говорят с друзьями и знакомыми о детях, политике и работе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T10:44
2022-07-04T10:44
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Чаще всего россияне говорят с друзьями и знакомыми о детях, политике и работе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые есть в распоряжении РИА Новости.На вопрос, о чем они говорят, когда встречаются с друзьями и знакомыми, 54% назвали тему детей, 40% ответили, что говорят о политике, 37% — о работе, 33% — о книгах, кино, музыке, новостях культурной жизни, 32% — о домашнем хозяйстве, 32% — о ценах, товарах и очередях, 28% — о последних событиях в городе, районе, 27% — о прошедших годах, 26% — о болезнях.Также россияне обсуждают с друзьями мужчин или женщин, автомобили, мотоциклы и другую технику (по 23%), спорт (19%), одежду (13%), приметы и сны (10%). Другие темы осуждает 31%, а 1% затруднился с ответом.Женщины чаще, чем мужчины, говорят о детях (68% против 36%), о болезнях (33% против 17%), об одежде и косметике (18% против 7%), а мужчины чаще женщин обсуждают технику (35% против 12%) и спорт (25% против 15%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 июня, в нем приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в РФ.ВИЦОМ отмечает, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, россия, вциом
10:44 04.07.2022
 
Социологи выяснили, о чем чаще всего говорят россияне с друзьями

ВЦИОМ: россияне чаще всего говорят с друзьями о детях и политике

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПожилые люди в Сиреневом саду в Москве
Пожилые люди в Сиреневом саду в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пожилые люди в Сиреневом саду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Чаще всего россияне говорят с друзьями и знакомыми о детях, политике и работе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые есть в распоряжении РИА Новости.
На вопрос, о чем они говорят, когда встречаются с друзьями и знакомыми, 54% назвали тему детей, 40% ответили, что говорят о политике, 37% — о работе, 33% — о книгах, кино, музыке, новостях культурной жизни, 32% — о домашнем хозяйстве, 32% — о ценах, товарах и очередях, 28% — о последних событиях в городе, районе, 27% — о прошедших годах, 26% — о болезнях.
Также россияне обсуждают с друзьями мужчин или женщин, автомобили, мотоциклы и другую технику (по 23%), спорт (19%), одежду (13%), приметы и сны (10%). Другие темы осуждает 31%, а 1% затруднился с ответом.
Женщины чаще, чем мужчины, говорят о детях (68% против 36%), о болезнях (33% против 17%), об одежде и косметике (18% против 7%), а мужчины чаще женщин обсуждают технику (35% против 12%) и спорт (25% против 15%).
Компания друзей ест креветки
10:40
Почти половина россиян любят принимать гостей, показал опрос
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 июня, в нем приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в РФ.
ВИЦОМ отмечает, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
 
ОбществоРоссияВЦИОМ
 
 
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