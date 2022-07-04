https://ria.ru/20220704/razgovory-1800028445.html

Социологи выяснили, о чем чаще всего говорят россияне с друзьями

Социологи выяснили, о чем чаще всего говорят россияне с друзьями - РИА Новости, 04.07.2022

Социологи выяснили, о чем чаще всего говорят россияне с друзьями

Чаще всего россияне говорят с друзьями и знакомыми о детях, политике и работе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T10:44

2022-07-04T10:44

2022-07-04T10:44

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Чаще всего россияне говорят с друзьями и знакомыми о детях, политике и работе, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые есть в распоряжении РИА Новости.На вопрос, о чем они говорят, когда встречаются с друзьями и знакомыми, 54% назвали тему детей, 40% ответили, что говорят о политике, 37% — о работе, 33% — о книгах, кино, музыке, новостях культурной жизни, 32% — о домашнем хозяйстве, 32% — о ценах, товарах и очередях, 28% — о последних событиях в городе, районе, 27% — о прошедших годах, 26% — о болезнях.Также россияне обсуждают с друзьями мужчин или женщин, автомобили, мотоциклы и другую технику (по 23%), спорт (19%), одежду (13%), приметы и сны (10%). Другие темы осуждает 31%, а 1% затруднился с ответом.Женщины чаще, чем мужчины, говорят о детях (68% против 36%), о болезнях (33% против 17%), об одежде и косметике (18% против 7%), а мужчины чаще женщин обсуждают технику (35% против 12%) и спорт (25% против 15%).Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 24 июня, в нем приняли участие 1600 россиян от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных в РФ.ВИЦОМ отмечает, что данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220704/gosti-1800027018.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, вциом