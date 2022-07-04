https://ria.ru/20220704/puteshestviya-1799681671.html

Стюардесса рассказала, когда ей приходится обманывать пассажиров

Стюардесса рассказала, когда ей приходится обманывать пассажиров - РИА Новости, 04.07.2022

Стюардесса рассказала, когда ей приходится обманывать пассажиров

Стюардесса рассказала, в каких ситуациях ей приходится обманывать пассажиров, сообщает Mirror. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T05:16

2022-07-04T05:16

2022-07-04T05:16

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туризм

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пассажиры

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Стюардесса рассказала, в каких ситуациях ей приходится обманывать пассажиров, сообщает Mirror.На популярном форуме бортпроводница отметила, что вопрос "где сейчас пролетает самолет" — один из самых популярных у путешественников.Между тем, члены экипажа не знают ответ на него, если только лайнер не находится над всемирно известными достопримечательностями вроде Гранд Каньона."В таких случаях приходится улыбаться и придумывать, чтобы пассажиры чувствовали себя спокойно", — призналась стюардесса.Также часто членам экипажа приходится отвечать на вопросы: "какая температура в багажном отсеке", "не падает ли груз с полок".Кроме того, многие путешественники не могут справиться с задвижками в туалете. "Просто невероятное количество времени тратится на то, чтобы объяснить, как открыть дверь", — сказала другая сотрудница авиаперевозчика.

https://ria.ru/20220505/puteshestviya-1786849710.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, пассажиры