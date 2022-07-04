https://ria.ru/20220704/puteshestviya-1799681671.html
Стюардесса рассказала, когда ей приходится обманывать пассажиров
Стюардесса рассказала, когда ей приходится обманывать пассажиров - РИА Новости, 04.07.2022
Стюардесса рассказала, когда ей приходится обманывать пассажиров
Стюардесса рассказала, в каких ситуациях ей приходится обманывать пассажиров, сообщает Mirror. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T05:16
2022-07-04T05:16
2022-07-04T05:16
туризм
туризм
новости - туризм
пассажиры
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Стюардесса рассказала, в каких ситуациях ей приходится обманывать пассажиров, сообщает Mirror.На популярном форуме бортпроводница отметила, что вопрос "где сейчас пролетает самолет" — один из самых популярных у путешественников.Между тем, члены экипажа не знают ответ на него, если только лайнер не находится над всемирно известными достопримечательностями вроде Гранд Каньона."В таких случаях приходится улыбаться и придумывать, чтобы пассажиры чувствовали себя спокойно", — призналась стюардесса.Также часто членам экипажа приходится отвечать на вопросы: "какая температура в багажном отсеке", "не падает ли груз с полок".Кроме того, многие путешественники не могут справиться с задвижками в туалете. "Просто невероятное количество времени тратится на то, чтобы объяснить, как открыть дверь", — сказала другая сотрудница авиаперевозчика.
https://ria.ru/20220505/puteshestviya-1786849710.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пассажиры
Стюардесса рассказала, когда ей приходится обманывать пассажиров
Стюардесса призналась, что иногда обманывает пассажиров, рассказывая где пролетает самолет
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, в каких ситуациях ей приходится обманывать пассажиров, сообщает
Mirror.
На популярном форуме бортпроводница отметила, что вопрос "где сейчас пролетает самолет" — один из самых популярных у путешественников.
Между тем, члены экипажа не знают ответ на него, если только лайнер не находится над всемирно известными достопримечательностями вроде Гранд Каньона.
"В таких случаях приходится улыбаться и придумывать, чтобы пассажиры чувствовали себя спокойно", — призналась стюардесса.
Также часто членам экипажа приходится отвечать на вопросы: "какая температура в багажном отсеке", "не падает ли груз с полок".
Кроме того, многие путешественники не могут справиться с задвижками в туалете. "Просто невероятное количество времени тратится на то, чтобы объяснить, как открыть дверь", — сказала другая сотрудница авиаперевозчика.