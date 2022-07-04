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Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов

Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов - РИА Новости, 04.07.2022

Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов

В Москве выросло число "фотографов", которые предлагают туристам сняться с дикими птицами, действия таких "бизнесменов" наносят ущерб животным, сообщил в... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T12:41

2022-07-04T12:41

2022-07-04T12:41

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве выросло число "фотографов", которые предлагают туристам сняться с дикими птицами, действия таких "бизнесменов" наносят ущерб животным, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Сейчас люди больше времени проводят на улице, на свежем воздухе. Мы фиксируем увеличение числа услуг от нерадивых бизнесменов, которые привлекают граждан, в основном с детьми, а также туристов, чтобы сфотографироваться с редкой птицей", — сказал Кульбачевский.Он отметил, что только за последний месяц у подобных деятелей отобрали восемь сов."А всего с начала года мы изъяли 21 зверя. Среди них 15 сов, три степных орла, две обезьяны и питон. Они размещаются в центре реабилитации диких животных департамента, где им оказывается необходимая помощь. Выпуск птиц, скорее всего, запланируем на начало октября", — добавил глава столичного департамента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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