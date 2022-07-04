Рейтинг@Mail.ru
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов - РИА Новости, 04.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220704/ptitsy-1800050471.html
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов - РИА Новости, 04.07.2022
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов
В Москве выросло число "фотографов", которые предлагают туристам сняться с дикими птицами, действия таких "бизнесменов" наносят ущерб животным, сообщил в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:41
2022-07-04T12:41
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589774922_0:0:1840:1036_1920x0_80_0_0_ac78283d9042c49e30e96e9681896181.jpg
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве выросло число "фотографов", которые предлагают туристам сняться с дикими птицами, действия таких "бизнесменов" наносят ущерб животным, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Сейчас люди больше времени проводят на улице, на свежем воздухе. Мы фиксируем увеличение числа услуг от нерадивых бизнесменов, которые привлекают граждан, в основном с детьми, а также туристов, чтобы сфотографироваться с редкой птицей", — сказал Кульбачевский.Он отметил, что только за последний месяц у подобных деятелей отобрали восемь сов."А всего с начала года мы изъяли 21 зверя. Среди них 15 сов, три степных орла, две обезьяны и питон. Они размещаются в центре реабилитации диких животных департамента, где им оказывается необходимая помощь. Выпуск птиц, скорее всего, запланируем на начало октября", — добавил глава столичного департамента.
https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589774922_0:0:1840:1380_1920x0_80_0_0_67a700685b044515e998b670c082ffc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, москва
12:41 04.07.2022
 
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов

Диких птиц все чаще незаконно используют для фото с туристами в Москве

© Фото : сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Алексей СтефановЯстреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы
Ястреб-перепелятник, занесенный в Красную книгу Москвы - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : сотрудник ГПБУ "Мосприрода" Алексей Стефанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве выросло число "фотографов", которые предлагают туристам сняться с дикими птицами, действия таких "бизнесменов" наносят ущерб животным, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Сейчас люди больше времени проводят на улице, на свежем воздухе. Мы фиксируем увеличение числа услуг от нерадивых бизнесменов, которые привлекают граждан, в основном с детьми, а также туристов, чтобы сфотографироваться с редкой птицей", — сказал Кульбачевский.
Он отметил, что только за последний месяц у подобных деятелей отобрали восемь сов.
"А всего с начала года мы изъяли 21 зверя. Среди них 15 сов, три степных орла, две обезьяны и питон. Они размещаются в центре реабилитации диких животных департамента, где им оказывается необходимая помощь. Выпуск птиц, скорее всего, запланируем на начало октября", — добавил глава столичного департамента.
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 08:00Туризм
"Спасите, медведь!" Что делать при встрече с дикими животными
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала