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Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов - РИА Новости, 04.07.2022
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов
В Москве выросло число "фотографов", которые предлагают туристам сняться с дикими птицами, действия таких "бизнесменов" наносят ущерб животным, сообщил в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T12:41
2022-07-04T12:41
2022-07-04T12:41
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве выросло число "фотографов", которые предлагают туристам сняться с дикими птицами, действия таких "бизнесменов" наносят ущерб животным, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Сейчас люди больше времени проводят на улице, на свежем воздухе. Мы фиксируем увеличение числа услуг от нерадивых бизнесменов, которые привлекают граждан, в основном с детьми, а также туристов, чтобы сфотографироваться с редкой птицей", — сказал Кульбачевский.Он отметил, что только за последний месяц у подобных деятелей отобрали восемь сов."А всего с начала года мы изъяли 21 зверя. Среди них 15 сов, три степных орла, две обезьяны и питон. Они размещаются в центре реабилитации диких животных департамента, где им оказывается необходимая помощь. Выпуск птиц, скорее всего, запланируем на начало октября", — добавил глава столичного департамента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, москва
Экологи в Москве изъяли более 20 редких животных у уличных фотографов
Диких птиц все чаще незаконно используют для фото с туристами в Москве
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Москве выросло число "фотографов", которые предлагают туристам сняться с дикими птицами, действия таких "бизнесменов" наносят ущерб животным, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"Сейчас люди больше времени проводят на улице, на свежем воздухе. Мы фиксируем увеличение числа услуг от нерадивых бизнесменов, которые привлекают граждан, в основном с детьми, а также туристов, чтобы сфотографироваться с редкой птицей", — сказал Кульбачевский.
Он отметил, что только за последний месяц у подобных деятелей отобрали восемь сов.
"А всего с начала года мы изъяли 21 зверя. Среди них 15 сов, три степных орла, две обезьяны и питон. Они размещаются в центре реабилитации диких животных департамента, где им оказывается необходимая помощь. Выпуск птиц, скорее всего, запланируем на начало октября", — добавил глава столичного департамента.