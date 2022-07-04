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Спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы растет
Спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы растет - РИА Новости, 06.07.2022
Спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы растет
Спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы растет, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-04T10:50
2022-07-04T10:50
2022-07-06T17:59
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мосприрода
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общество
антон кульбачевский
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы растет, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."За восемь лет деятельности "Мосприроды" число проводимых эколого-просветительских мероприятий увеличилось в два раза, и в 2021 году было проведено около 15 тысяч мероприятий для почти 700 тысяч человек, в том числе школьников. С января по май 2022 года прошло уже более 5,5 тысячи мероприятий для порядка 300 тысяч участников. Судя по этим данным, спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы растет", - сказал Кульбачевский.Он отметил, что в конце июля в экоцентре "Пчеловодство" начнет работу новый кружок с роботизированной пчелой "Умная пчёлка". Всего в июле запланировано провести около 250 эколого-просветительских мероприятий."Пройдет серия мероприятий "Скажем нет полиэтиленовым пакетам", приуроченных к Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов. Также планируем провести марафон активностей "Ромашковое счастье" с 4 по 10 июля, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Также пройдет Неделя Москвы-реки с 18 по 24 июля. А с 25 по 31 июля загадаем юным москвичам "Загадки о лете", занятия приурочены ко Дню загадывания загадок. В августе запланировано провести серию тематических эколого-просветительских мероприятий, например, юбилей "Царской пасеки" 27 августа и "Ночь летучей мыши" 28 августа", - рассказал глава департамента.Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20220423/aktsiya-1785336256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва, общество, антон кульбачевский
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы растет, сообщил в интервью РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"За восемь лет деятельности "Мосприроды
" число проводимых эколого-просветительских мероприятий увеличилось в два раза, и в 2021 году было проведено около 15 тысяч мероприятий для почти 700 тысяч человек, в том числе школьников. С января по май 2022 года прошло уже более 5,5 тысячи мероприятий для порядка 300 тысяч участников. Судя по этим данным, спрос на эколого-просветительские мероприятия у жителей Москвы
растет", - сказал Кульбачевский.
Он отметил, что в конце июля в экоцентре "Пчеловодство" начнет работу новый кружок с роботизированной пчелой "Умная пчёлка". Всего в июле запланировано провести около 250 эколого-просветительских мероприятий.
"Пройдет серия мероприятий "Скажем нет полиэтиленовым пакетам", приуроченных к Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов. Также планируем провести марафон активностей "Ромашковое счастье" с 4 по 10 июля, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Также пройдет Неделя Москвы-реки с 18 по 24 июля. А с 25 по 31 июля загадаем юным москвичам "Загадки о лете", занятия приурочены ко Дню загадывания загадок. В августе запланировано провести серию тематических эколого-просветительских мероприятий, например, юбилей "Царской пасеки" 27 августа и "Ночь летучей мыши" 28 августа", - рассказал глава департамента.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.