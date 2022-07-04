Премьера балета в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко
Художественный руководитель балетной труппы, хореограф Максим Севагин и хореограф Владимир Варнава представят одноактные постановки "Нет никого справедливей смерти" и "О природе".
Художественный руководитель балетной труппы, хореограф Максим Севагин и хореограф Владимир Варнава представят одноактные постановки "Нет никого справедливей смерти" и "О природе".
Максим Севагин (справа) возглавил балетную труппу театра в марте этого года, в возрасте 24 лет. Он стал одним из самых молодых руководителей в истории мирового балета.
Максим Севагин (справа) возглавил балетную труппу театра в марте этого года, в возрасте 24 лет. Он стал одним из самых молодых руководителей в истории мирового балета.
Еще в годы учебы Максим проявил себя не только как артист, но и как хореограф. Шесть лет назад он был принят в труппу театра на Большой Дмитровке, где вскоре стал солистом. В этом сезоне он поставил в соавторстве с режиссером Константином Богомоловым балет "Ромео и Джульетта".
Еще в годы учебы Максим проявил себя не только как артист, но и как хореограф. Шесть лет назад он был принят в труппу театра на Большой Дмитровке, где вскоре стал солистом. В этом сезоне он поставил в соавторстве с режиссером Константином Богомоловым балет "Ромео и Джульетта".
Одну из партий в постановке "Нет никого справедливей смерти" исполнит известная прима-балерина этой труппы, заслуженная артистка России и дважды лауреат премии "Золотая маска" Оксана Кардаш.
Одну из партий в постановке "Нет никого справедливей смерти" исполнит известная прима-балерина этой труппы, заслуженная артистка России и дважды лауреат премии "Золотая маска" Оксана Кардаш.
Источником вдохновения в работе над постановкой стала музыка аргентинского композитора Альберто Хинастеры. Оттолкнувшись от сюжета народной сказки, хореограф-постановщик перенес действие на космический корабль, герои которого пережили гибель цивилизации и находят спасение в искусстве.
Источником вдохновения в работе над постановкой стала музыка аргентинского композитора Альберто Хинастеры. Оттолкнувшись от сюжета народной сказки, хореограф-постановщик перенес действие на космический корабль, герои которого пережили гибель цивилизации и находят спасение в искусстве.
Еще одной премьерой вечера станет остановка "О природе" хореографа Владимира Варнавы (на фото). Эта работа родилась в процессе съемок сериала "Балет".
Еще одной премьерой вечера станет остановка "О природе" хореографа Владимира Варнавы (на фото). Эта работа родилась в процессе съемок сериала "Балет".
По сюжету главная героиня сериала работает над постановкой, которую телезритель увидит в финале фильма. В ходе съемок возникла идея расширить киноспектакль и перенести его на сцену театра.
По сюжету главная героиня сериала работает над постановкой, которую телезритель увидит в финале фильма. В ходе съемок возникла идея расширить киноспектакль и перенести его на сцену театра.
Авторы говорят, что у балета нет четкого сюжета, но есть внятная внутренняя фабула: это рассказ о поиске свободы, цикличности времени и надежде.
Авторы говорят, что у балета нет четкого сюжета, но есть внятная внутренняя фабула: это рассказ о поиске свободы, цикличности времени и надежде.
Музыку к спектаклю "О природе" написал российский композитор и музыкант Алексей Наджаров. Он известен как автор камерной музыки, сочинений для акустических инструментов и электроники, мультимедийных интерактивных инсталляций.
Музыку к спектаклю "О природе" написал российский композитор и музыкант Алексей Наджаров. Он известен как автор камерной музыки, сочинений для акустических инструментов и электроники, мультимедийных интерактивных инсталляций.
Двойная балетная премьера станет последней в этом сезоне, который Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко завершает в июле.
Двойная балетная премьера станет последней в этом сезоне, который Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко завершает в июле.