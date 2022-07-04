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Премьера балета в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 04.07.2022
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Премьера балета в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко
Премьера балета в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 04.07.2022
Премьера балета в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко
На сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко 6 июля состоится двойная мировая балетная премьера. О том, как идут репетиции, смотрите в... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:02
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культпоход
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На сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко 6 июля состоится двойная мировая балетная премьера. О том, как идут репетиции, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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культпоход, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, фото
11:02 04.07.2022 (обновлено: 19:14 04.07.2022)
 

Премьера балета в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко

Читать ria.ru в
На сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко 6 июля состоится двойная мировая балетная премьера. О том, как идут репетиции, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Художественный руководитель балетной труппы, хореограф Максим Севагин и хореограф Владимир Варнава представят одноактные постановки "Нет никого справедливей смерти" и "О природе".

Максим Севагин репетирует спектакль Нет никого справедливей смерти
1 из 10

Художественный руководитель балетной труппы, хореограф Максим Севагин и хореограф Владимир Варнава представят одноактные постановки "Нет никого справедливей смерти" и "О природе".

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Максим Севагин (справа) возглавил балетную труппу театра в марте этого года, в возрасте 24 лет. Он стал одним из самых молодых руководителей в истории мирового балета.

Максим Севагин (справа) на репетиции
2 из 10

Максим Севагин (справа) возглавил балетную труппу театра в марте этого года, в возрасте 24 лет. Он стал одним из самых молодых руководителей в истории мирового балета.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Еще в годы учебы Максим проявил себя не только как артист, но и как хореограф. Шесть лет назад он был принят в труппу театра на Большой Дмитровке, где вскоре стал солистом. В этом сезоне он поставил в соавторстве с режиссером Константином Богомоловым балет "Ромео и Джульетта".

Репетиция балета Нет никого справедливей смерти
3 из 10

Еще в годы учебы Максим проявил себя не только как артист, но и как хореограф. Шесть лет назад он был принят в труппу театра на Большой Дмитровке, где вскоре стал солистом. В этом сезоне он поставил в соавторстве с режиссером Константином Богомоловым балет "Ромео и Джульетта".

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Одну из партий в постановке "Нет никого справедливей смерти" исполнит известная прима-балерина этой труппы, заслуженная артистка России и дважды лауреат премии "Золотая маска" Оксана Кардаш.

Солистка балета Оксана Кардаш репетирует спектакль Нет никого справедливей смерти
4 из 10

Одну из партий в постановке "Нет никого справедливей смерти" исполнит известная прима-балерина этой труппы, заслуженная артистка России и дважды лауреат премии "Золотая маска" Оксана Кардаш.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Источником вдохновения в работе над постановкой стала музыка аргентинского композитора Альберто Хинастеры. Оттолкнувшись от сюжета народной сказки, хореограф-постановщик перенес действие на космический корабль, герои которого пережили гибель цивилизации и находят спасение в искусстве.

Репетиция балета Нет никого справедливей смерти
5 из 10

Источником вдохновения в работе над постановкой стала музыка аргентинского композитора Альберто Хинастеры. Оттолкнувшись от сюжета народной сказки, хореограф-постановщик перенес действие на космический корабль, герои которого пережили гибель цивилизации и находят спасение в искусстве.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Еще одной премьерой вечера станет остановка "О природе" хореографа Владимира Варнавы (на фото). Эта работа родилась в процессе съемок сериала "Балет".

Хореограф Владимир Варнава
6 из 10

Еще одной премьерой вечера станет остановка "О природе" хореографа Владимира Варнавы (на фото). Эта работа родилась в процессе съемок сериала "Балет".

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

По сюжету главная героиня сериала работает над постановкой, которую телезритель увидит в финале фильма. В ходе съемок возникла идея расширить киноспектакль и перенести его на сцену театра.

Репетиция балета О природе
7 из 10

По сюжету главная героиня сериала работает над постановкой, которую телезритель увидит в финале фильма. В ходе съемок возникла идея расширить киноспектакль и перенести его на сцену театра.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Авторы говорят, что у балета нет четкого сюжета, но есть внятная внутренняя фабула: это рассказ о поиске свободы, цикличности времени и надежде.

Репетиция балета О природе
8 из 10

Авторы говорят, что у балета нет четкого сюжета, но есть внятная внутренняя фабула: это рассказ о поиске свободы, цикличности времени и надежде.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Музыку к спектаклю "О природе" написал российский композитор и музыкант Алексей Наджаров. Он известен как автор камерной музыки, сочинений для акустических инструментов и электроники, мультимедийных интерактивных инсталляций.

Репетиция балета О природе
9 из 10

Музыку к спектаклю "О природе" написал российский композитор и музыкант Алексей Наджаров. Он известен как автор камерной музыки, сочинений для акустических инструментов и электроники, мультимедийных интерактивных инсталляций.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Двойная балетная премьера станет последней в этом сезоне, который Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко завершает в июле.

Репетиция балета О природе
10 из 10

Двойная балетная премьера станет последней в этом сезоне, который Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко завершает в июле.

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ
 
КультпоходМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 
 
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