Премьера балета в Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко

© Фото предоставлено пресс-службой МАМТ

Еще в годы учебы Максим проявил себя не только как артист, но и как хореограф. Шесть лет назад он был принят в труппу театра на Большой Дмитровке, где вскоре стал солистом. В этом сезоне он поставил в соавторстве с режиссером Константином Богомоловым балет "Ромео и Джульетта".