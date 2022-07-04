В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров
В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар
Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар. Архивное фото
ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров действуют в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
На севере Иркутской области удалось ликвидировать крупный пожар, который с 17 июня действовал на площади более 20 тысяч гектаров. Для этого правительству региона пришлось привлечь дополнительные силы, в том числе пожарных-десантников федерального резерва. В воскресенье также было локализовано возгорание в Чунском районе на землях Минобороны России на площади 18 гектаров.
"На утро 4 июля в Иркутской области действует пять лесных пожаров на площади 510,7 га: четыре – в Катангском районе, один – в Ольхонском", - говорится в сообщении.
В настоящее время в лесах на территории северных и верхнеленских районов Иркутской области действует особый противопожарный режим.
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