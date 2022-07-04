https://ria.ru/20220704/pozhary-1799992573.html

В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров

В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров - РИА Новости, 04.07.2022

В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров

Пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров действуют в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T08:27

2022-07-04T08:27

2022-07-04T08:27

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров действуют в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.На севере Иркутской области удалось ликвидировать крупный пожар, который с 17 июня действовал на площади более 20 тысяч гектаров. Для этого правительству региона пришлось привлечь дополнительные силы, в том числе пожарных-десантников федерального резерва. В воскресенье также было локализовано возгорание в Чунском районе на землях Минобороны России на площади 18 гектаров."На утро 4 июля в Иркутской области действует пять лесных пожаров на площади 510,7 га: четыре – в Катангском районе, один – в Ольхонском", - говорится в сообщении.В настоящее время в лесах на территории северных и верхнеленских районов Иркутской области действует особый противопожарный режим.

https://ria.ru/20220702/pozhary-1799736925.html

иркутская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, иркутская область