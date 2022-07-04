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В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров - РИА Новости, 04.07.2022
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В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров
В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров - РИА Новости, 04.07.2022
В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров
Пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров действуют в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T08:27
2022-07-04T08:27
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров действуют в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.На севере Иркутской области удалось ликвидировать крупный пожар, который с 17 июня действовал на площади более 20 тысяч гектаров. Для этого правительству региона пришлось привлечь дополнительные силы, в том числе пожарных-десантников федерального резерва. В воскресенье также было локализовано возгорание в Чунском районе на землях Минобороны России на площади 18 гектаров."На утро 4 июля в Иркутской области действует пять лесных пожаров на площади 510,7 га: четыре – в Катангском районе, один – в Ольхонском", - говорится в сообщении.В настоящее время в лесах на территории северных и верхнеленских районов Иркутской области действует особый противопожарный режим.
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происшествия, иркутская область
08:27 04.07.2022
 
В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров

В лесах Приангарья действуют пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Пять лесных пожаров на площади более 500 гектаров действуют в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
На севере Иркутской области удалось ликвидировать крупный пожар, который с 17 июня действовал на площади более 20 тысяч гектаров. Для этого правительству региона пришлось привлечь дополнительные силы, в том числе пожарных-десантников федерального резерва. В воскресенье также было локализовано возгорание в Чунском районе на землях Минобороны России на площади 18 гектаров.
"На утро 4 июля в Иркутской области действует пять лесных пожаров на площади 510,7 га: четыре – в Катангском районе, один – в Ольхонском", - говорится в сообщении.
В настоящее время в лесах на территории северных и верхнеленских районов Иркутской области действует особый противопожарный режим.
Последствия пожара - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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