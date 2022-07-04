https://ria.ru/20220704/povestki-1800102805.html

В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги

В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги - РИА Новости, 04.07.2022

В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект о возможности направления судебных повесток и извещений через... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T14:05

2022-07-04T14:05

2022-07-04T14:14

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

россия

госуслуги

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект о возможности направления судебных повесток и извещений через государственные и муниципальные порталы услуг, проект доступен в электронной думской базе.Как отмечают авторы инициативы, получатели судебных уведомлений могут находиться вне места постоянной регистрации более срока хранения судебных уведомлений на почте по уважительным причинам. Однако в их обязанность не входит информирование неограниченного числа лиц, организаций и органов власти о своем фактическом местонахождении."Законопроектом предлагается установить порядок, при котором судебные повестки и иные судебные извещения, адресованные гражданам, направляются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг вне зависимости от направления таких извещений почтой или альтернативными способами", - отмечается в пояснительных материалах.

https://ria.ru/20220702/gaz-1799755290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", россия, госуслуги