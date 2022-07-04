https://ria.ru/20220704/povestki-1800102805.html
В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги
В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги - РИА Новости, 04.07.2022
В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект о возможности направления судебных повесток и извещений через... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:05
2022-07-04T14:05
2022-07-04T14:14
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
россия
госуслуги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655827_0:201:3071:1928_1920x0_80_0_0_3342edafa61aebb59056a120842de2ef.jpg
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект о возможности направления судебных повесток и извещений через государственные и муниципальные порталы услуг, проект доступен в электронной думской базе.Как отмечают авторы инициативы, получатели судебных уведомлений могут находиться вне места постоянной регистрации более срока хранения судебных уведомлений на почте по уважительным причинам. Однако в их обязанность не входит информирование неограниченного числа лиц, организаций и органов власти о своем фактическом местонахождении."Законопроектом предлагается установить порядок, при котором судебные повестки и иные судебные извещения, адресованные гражданам, направляются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг вне зависимости от направления таких извещений почтой или альтернативными способами", - отмечается в пояснительных материалах.
https://ria.ru/20220702/gaz-1799755290.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784655827_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d6eccca57f40be4c85fe70438d64d94e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", россия, госуслуги
14:05 04.07.2022 (обновлено: 14:14 04.07.2022)
В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги
В Госдуму внесли проект о направлении судебных повесток и извещений через порталы госуслуг
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости.
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект о возможности направления судебных повесток и извещений через государственные и муниципальные порталы услуг, проект
доступен в электронной думской базе.
Как отмечают авторы инициативы, получатели судебных уведомлений могут находиться вне места постоянной регистрации более срока хранения судебных уведомлений на почте по уважительным причинам. Однако в их обязанность не входит информирование неограниченного числа лиц, организаций и органов власти о своем фактическом местонахождении.
"Законопроектом предлагается установить порядок, при котором судебные повестки и иные судебные извещения, адресованные гражданам, направляются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг вне зависимости от направления таких извещений почтой или альтернативными способами", - отмечается в пояснительных материалах.