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В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги - РИА Новости, 04.07.2022
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В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги
В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги - РИА Новости, 04.07.2022
В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект о возможности направления судебных повесток и извещений через... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T14:05
2022-07-04T14:14
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
россия
госуслуги
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект о возможности направления судебных повесток и извещений через государственные и муниципальные порталы услуг, проект доступен в электронной думской базе.Как отмечают авторы инициативы, получатели судебных уведомлений могут находиться вне места постоянной регистрации более срока хранения судебных уведомлений на почте по уважительным причинам. Однако в их обязанность не входит информирование неограниченного числа лиц, организаций и органов власти о своем фактическом местонахождении."Законопроектом предлагается установить порядок, при котором судебные повестки и иные судебные извещения, адресованные гражданам, направляются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг вне зависимости от направления таких извещений почтой или альтернативными способами", - отмечается в пояснительных материалах.
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госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", россия, госуслуги
14:05 04.07.2022 (обновлено: 14:14 04.07.2022)
 
В Госдуму внесли проект о получении судебных повесток через госуслуги

В Госдуму внесли проект о направлении судебных повесток и извещений через порталы госуслуг

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату законопроект о возможности направления судебных повесток и извещений через государственные и муниципальные порталы услуг, проект доступен в электронной думской базе.
Как отмечают авторы инициативы, получатели судебных уведомлений могут находиться вне места постоянной регистрации более срока хранения судебных уведомлений на почте по уважительным причинам. Однако в их обязанность не входит информирование неограниченного числа лиц, организаций и органов власти о своем фактическом местонахождении.
"Законопроектом предлагается установить порядок, при котором судебные повестки и иные судебные извещения, адресованные гражданам, направляются посредством единого портала государственных и муниципальных услуг вне зависимости от направления таких извещений почтой или альтернативными способами", - отмечается в пояснительных материалах.
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