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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека - РИА Новости, 04.07.2022
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека
Еще двое мирных жителей пострадали из-за обстрела поселка шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:34
2022-07-04T15:34
2022-07-04T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Еще двое мирных жителей пострадали из-за обстрела поселка шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: н.п. Горловка, поселок шахты им. Гагарина: ранены мужчины 1951 и 1955 г.р.", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800105463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Горловки ВСУ пострадали еще двое мужчин