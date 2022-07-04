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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека - РИА Новости, 04.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220704/postradavshie-1800130368.html
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека - РИА Новости, 04.07.2022
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека
Еще двое мирных жителей пострадали из-за обстрела поселка шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:34
2022-07-04T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Еще двое мирных жителей пострадали из-за обстрела поселка шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: н.п. Горловка, поселок шахты им. Гагарина: ранены мужчины 1951 и 1955 г.р.", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800105463.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
15:34 04.07.2022
 
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека

Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Горловки ВСУ пострадали еще двое мужчин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Еще двое мирных жителей пострадали из-за обстрела поселка шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: н.п. Горловка, поселок шахты им. Гагарина: ранены мужчины 1951 и 1955 г.р.", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 14:13Специальная военная операция на Украине
Арестович назвал сдачу Лисичанска удачной операцией украинских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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