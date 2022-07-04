https://ria.ru/20220704/postradavshie-1800130368.html

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека - РИА Новости, 04.07.2022

При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали еще два человека

Еще двое мирных жителей пострадали из-за обстрела поселка шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:34

2022-07-04T15:34

2022-07-04T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Еще двое мирных жителей пострадали из-за обстрела поселка шахты имени Гагарина в городе Горловка в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: н.п. Горловка, поселок шахты им. Гагарина: ранены мужчины 1951 и 1955 г.р.", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220704/lisichansk-1800105463.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк