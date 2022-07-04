https://ria.ru/20220704/popovka-1800122870.html
В приграничном курском селе Поповка взрывом повредило дом
В приграничном курском селе Поповка взрывом повредило дом - РИА Новости, 04.07.2022
В приграничном курском селе Поповка взрывом повредило дом
В граничащем с Украиной курском селе Поповка произошел взрыв, в результате которого был повреждён жилой дом, а находившийся в нем следователь получил царапину,... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T15:06
2022-07-04T15:06
2022-07-04T15:14
происшествия
сумская область
курская область
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. В граничащем с Украиной курском селе Поповка произошел взрыв, в результате которого был повреждён жилой дом, а находившийся в нем следователь получил царапину, сообщил РИА Новости и. о. главы Рыльского района Курской области Павел Колоусов.По данным местных СМИ, сегодня в селе Поповка, находящемся примерно в километре от границы с Сумской областью, с украинского беспилотника была сброшена бомба."Я лично был в Поповке. Действительно, был взрыв, но незначительный. В результате небольшие повреждения получил жилой дом: отломался кусок шифера и осколком зацепило стеклопакет. Также получил ранение следователь — небольшая царапина в области лба", — сказал Колоусов.
https://ria.ru/20220704/obstrel-1800071767.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, сумская область, курская область
15:06 04.07.2022 (обновлено: 15:14 04.07.2022)
В приграничном курском селе Поповка взрывом повредило дом
В граничащем с Украиной курском селе Поповка произошел взрыв. поврежден жилой дом