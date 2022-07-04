https://ria.ru/20220704/popovka-1800122870.html

В приграничном курском селе Поповка взрывом повредило дом

В приграничном курском селе Поповка взрывом повредило дом - РИА Новости, 04.07.2022

В приграничном курском селе Поповка взрывом повредило дом

В граничащем с Украиной курском селе Поповка произошел взрыв, в результате которого был повреждён жилой дом, а находившийся в нем следователь получил царапину,... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T15:06

2022-07-04T15:06

2022-07-04T15:14

происшествия

сумская область

курская область

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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. В граничащем с Украиной курском селе Поповка произошел взрыв, в результате которого был повреждён жилой дом, а находившийся в нем следователь получил царапину, сообщил РИА Новости и. о. главы Рыльского района Курской области Павел Колоусов.По данным местных СМИ, сегодня в селе Поповка, находящемся примерно в километре от границы с Сумской областью, с украинского беспилотника была сброшена бомба."Я лично был в Поповке. Действительно, был взрыв, но незначительный. В результате небольшие повреждения получил жилой дом: отломался кусок шифера и осколком зацепило стеклопакет. Также получил ранение следователь — небольшая царапина в области лба", — сказал Колоусов.

https://ria.ru/20220704/obstrel-1800071767.html

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курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сумская область, курская область