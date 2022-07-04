https://ria.ru/20220704/pogoda-1799990825.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 04.07.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Небольшая облачность, без осадков и до 31 градуса тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T07:53

2022-07-04T07:53

2022-07-04T07:53

общество

москва

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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до 31 градуса тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице и области небольшую облачность, без осадков. Максимальная температура днем 29-31 градус в Москве, 27-32 градуса по Московской области", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220704/pogoda-1799985176.html

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва