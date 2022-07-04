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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 04.07.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 04.07.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Небольшая облачность, без осадков и до 31 градуса тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T07:53
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общество
москва
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до 31 градуса тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в столице и области небольшую облачность, без осадков. Максимальная температура днем 29-31 градус в Москве, 27-32 градуса по Московской области", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва
07:53 04.07.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Синенков пообещал москвичам в понедельник до 31 градуса тепла

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жаркая погода в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до 31 градуса тепла ожидают москвичей в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице и области небольшую облачность, без осадков. Максимальная температура днем 29-31 градус в Москве, 27-32 градуса по Московской области", - рассказал Синенков.
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Вчера, 03:29
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Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба.
 
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