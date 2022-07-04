https://ria.ru/20220704/pogibshie-1800216165.html

Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести

Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести - РИА Новости, 04.07.2022

Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести

Число жертв стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго (штат Иллинойс, США) возросло до шести, по меньшей мере 24... РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T21:36

2022-07-04T21:36

2022-07-04T23:54

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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Число жертв стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго (штат Иллинойс, США) возросло до шести, по меньшей мере 24 человека ранены, сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции.Ранее власти города заявляли о пяти погибших и 16 госпитализированных.По информации правоохранительных органов, подозреваемый до сих пор на свободе.Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник — вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.

https://ria.ru/20220625/ssha-1798023310.html

чикаго

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чикаго, сша