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Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести
Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести - РИА Новости, 04.07.2022
Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести
Число жертв стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго (штат Иллинойс, США) возросло до шести, по меньшей мере 24... РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T21:36
2022-07-04T21:36
2022-07-04T23:54
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ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Число жертв стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго (штат Иллинойс, США) возросло до шести, по меньшей мере 24 человека ранены, сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции.Ранее власти города заявляли о пяти погибших и 16 госпитализированных.По информации правоохранительных органов, подозреваемый до сих пор на свободе.Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго утром в понедельник — вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чикаго, сша
21:36 04.07.2022 (обновлено: 23:54 04.07.2022)
Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести
Число погибших при стрельбе в пригороде Чикаго возросло до шести, 24 человека ранены
ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Число жертв стрельбы на параде по случаю Дня независимости в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго (штат Иллинойс, США) возросло до шести, по меньшей мере 24 человека ранены, сообщил на пресс-конференции представитель местной полиции.
Ранее власти города заявляли о пяти погибших и 16 госпитализированных.
По информации правоохранительных органов, подозреваемый до сих пор на свободе.
Неизвестный открыл стрельбу в Хайленд-Парке в пригороде Чикаго
утром в понедельник — вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США
. По информации очевидцев, он действовал в одиночку и совершил несколько десятков выстрелов.